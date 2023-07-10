Минцифры создало единую базу всех потребностей бизнеса в софте

Минцифры создало единую базу всех потребностей бизнеса в софтеПравительство должно утвердить этот «IT-ландшафт» до сентября
Минцифры составило обзорную карту IТ-решений, у которых уже есть отечественные аналоги, и тех, которым только предстоит найти замену. До конца лета ведомство должно представить этот «IT-ландшафт» на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, рассказал «Ведомостям» источник в Минцифры. По его словам, в министерстве рассчитывают, что до сентября 2023 г. этот документ будет утвержден и станет руководством к действию в части развития недостающих решений.
По сути, этот «ландшафт» – «это то, что в итоге должно получиться, это стратегия без временной шкалы», отметил собеседник «Ведомостей» в Минцифры.
В пресс-службе Минцифры подтвердили разработку документа. «IT-ландшафт» необходим для того, чтобы оценить потребности отраслей экономики и сформировать перечень проектов, которые в том числе смогут претендовать на различные формы поддержки: гранты, льготные кредиты, получение статуса системно значимых проектов. То есть соответствие проекта «ландшафту» – необходимое условие для принятия решения о его поддержке, отметил представитель Минцифры. По его словам, сейчас документ находится в стадии уточнения.