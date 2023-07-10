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Минцифры создало единую базу всех потребностей бизнеса в софте

Правительство должно утвердить этот «IT-ландшафт» до сентября
Марина Тюняева (Бочкарёва)
Андрей Гордеев / Ведомости

Минцифры составило обзорную карту IТ-решений, у которых уже есть отечественные аналоги, и тех, которым только предстоит найти замену. До конца лета ведомство должно представить этот «IT-ландшафт» на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, рассказал «Ведомостям» источник в Минцифры. По его словам, в министерстве рассчитывают, что до сентября 2023 г. этот документ будет утвержден и станет руководством к действию в части развития недостающих решений.

По сути, этот «ландшафт» – «это то, что в итоге должно получиться, это стратегия без временной шкалы», отметил собеседник «Ведомостей» в Минцифры.

В пресс-службе Минцифры подтвердили разработку документа. «IT-ландшафт» необходим для того, чтобы оценить потребности отраслей экономики и сформировать перечень проектов, которые в том числе смогут претендовать на различные формы поддержки: гранты, льготные кредиты, получение статуса системно значимых проектов. То есть соответствие проекта «ландшафту» – необходимое условие для принятия решения о его поддержке, отметил представитель Минцифры. По его словам, сейчас документ находится в стадии уточнения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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