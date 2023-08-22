На завод японской фармкомпании Takeda в Ярославле появился первый претендент

Крупнейший российский производитель лекарств «Р-фарм» ведет переговоры о покупке завода японской Takeda в Ярославле. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим компаниям. По их словам, несмотря на то что обязывающие документы на данный момент не подписаны, стороны достигли принципиальных договоренностей и сейчас обсуждают стоимость актива. Сколько Takeda хочет выручить за актив, они не уточнили. Представитель «Р-фарма» сообщил «Ведомостям», что компания не может комментировать сделки до их закрытия. Отказались от комментариев и в российском офисе Takeda.