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На завод японской фармкомпании Takeda в Ярославле появился первый претендент

Переговоры о его приобретении ведет «Р-фарм»
Анастасия Ковалева
Сам актив привлекателен для будущего покупателя, так как помимо налаженного производства и готовых лекарственных форм у завода выгодное расположение / Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейший российский производитель лекарств «Р-фарм» ведет переговоры о покупке завода японской Takeda в Ярославле. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим компаниям. По их словам, несмотря на то что обязывающие документы на данный момент не подписаны, стороны достигли принципиальных договоренностей и сейчас обсуждают стоимость актива. Сколько Takeda хочет выручить за актив, они не уточнили. Представитель «Р-фарма» сообщил «Ведомостям», что компания не может комментировать сделки до их закрытия. Отказались от комментариев и в российском офисе Takeda.

Один из собеседников «Ведомостей» уточняет, что Takeda хочет продать предприятие в том числе из-за санкционных ограничений. Но, несмотря на это, компания из России уходить не планирует, добавляет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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