«Связной» не может рассчитаться с сотрудниками

Сеть магазинов «Связной», проходящая процедуру банкротства, уведомила сотрудников о том, что не может более вовремя выплачивать им заработную плату. О получении такого письма от руководства компании «Ведомостям» рассказали два ее сотрудника. В письме руководство компании объяснило это блокировкой банковских счетов компании со стороны судебных приставов.