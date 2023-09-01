«Связной» не может рассчитаться с сотрудниками

«Связной» не может рассчитаться с сотрудникамиК юрлицу выстроилась очередь из кредиторов-физлиц
Сеть магазинов «Связной», проходящая процедуру банкротства, уведомила сотрудников о том, что не может более вовремя выплачивать им заработную плату. О получении такого письма от руководства компании «Ведомостям» рассказали два ее сотрудника. В письме руководство компании объяснило это блокировкой банковских счетов компании со стороны судебных приставов.
«В настоящее время ввиду закрытия салонов компании и отсутствия необходимой денежной выручки от ведения предпринимательской деятельности на банковских счетах ООО «Сеть Связной» отсутствуют денежные средства в размере, позволяющем провести своевременный расчет с сотрудниками компании», – следует из письма сотрудникам, с текстом которого ознакомились «Ведомости».
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