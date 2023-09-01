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«Связной» не может рассчитаться с сотрудниками

К юрлицу выстроилась очередь из кредиторов-физлиц
Анна Устинова Екатерина Кинякина
Евгений Разумный / Ведомости

Сеть магазинов «Связной», проходящая процедуру банкротства, уведомила сотрудников о том, что не может более вовремя выплачивать им заработную плату. О получении такого письма от руководства компании «Ведомостям» рассказали два ее сотрудника. В письме руководство компании объяснило это блокировкой банковских счетов компании со стороны судебных приставов.

«В настоящее время ввиду закрытия салонов компании и отсутствия необходимой денежной выручки от ведения предпринимательской деятельности на банковских счетах ООО «Сеть Связной» отсутствуют денежные средства в размере, позволяющем провести своевременный расчет с сотрудниками компании», – следует из письма сотрудникам, с текстом которого ознакомились «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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