Роскомнадзор соберет хостинги в реестр

Роскомнадзор соберет хостинги в реестрДеятельность провайдеров, не вошедших в список ведомства, может стать нелегальной
Роскомнадзор (РКН) будет отвечать за ведение реестра провайдеров хостинга. Ведомству предстоит сформировать правила ведения реестра, требования к провайдерам для включения в реестр, а также контролировать соблюдение провайдерами этих требований. Это следует из трех проектов постановлений правительства, подготовленных Минцифры и опубликованных на портале regulation.gov.ru.
«Указанные документы вступят в силу 1 декабря 2023 г. После их принятия и вступления в силу РКН приступит к формированию и ведению реестра провайдеров хостинга», – сообщил «Ведомостям» представитель РКН.
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