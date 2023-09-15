Роскомнадзор соберет хостинги в реестр

Роскомнадзор (РКН) будет отвечать за ведение реестра провайдеров хостинга. Ведомству предстоит сформировать правила ведения реестра, требования к провайдерам для включения в реестр, а также контролировать соблюдение провайдерами этих требований. Это следует из трех проектов постановлений правительства, подготовленных Минцифры и опубликованных на портале regulation.gov.ru.