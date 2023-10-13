Налоговики подновят оборудование Cisco и IBM

Подведомственное Федеральной налоговой службе (ФНС) ФКУ «Налог-сервис» планирует заказать обслуживание и техподдержку софта и оборудования в своих центрах обработки данных (ЦОД). В частности, подрядчик должен будет производить системно-техническое обслуживание (СТО) серверов американских IBM, Cisco, российской Yadro и китайской Huawei, а также оборудования Cisco, Huawei, российских Aquarius и «Скала-Р». Закупка в формате электронного аукциона на 3,6 млрд руб. на СТО автоматизированной информационной системы (АИС) ФНС России размещена на портале госзакупок.