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Россия и Китай разошлись с США по вопросу диапазонов для 5G и WiFi 6

Страны Азии, Африки и часть Европы предлагают выбрать для 5G частоты 6,4–7,1 ГГц
Анна Устинова
Zhu Haipeng / Imaginechina via AFP

Региональное содружество в области связи (РСС, объединяет Россию, Украину, другие страны постсоветского пространства, а также Болгарию, Монголию, Словению, Афганистан) предложило Международному союзу электросвязи (МСЭ) внести изменения в общемировой регламент радиосвязи, которые позволят использовать полосу частот 6425–7125 МГц для развития стандарта 5G. Об этом заявил вице-председатель рабочей группы РСС, замдиректора НТЦ анализа ЭМС ФГБУ «НИИР» Сергей Пастух (представляет Россию) на конференции ComNews «Телеком Евразия» 19 октября в Казахстане. Когда было направлено предложение, он не сказал, но уточнил, что этот вопрос вынесен РСС на обсуждение на Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-23), которая пройдет в ноябре-декабре 2023 г. в Дубае.

Регламент радиосвязи – это международный договор, регулирующий использование радиочастотного спектра для мобильной и спутниковой связи, ТВ-вещания и т. д. Он обязателен для выполнения профильными региональными администрациями по всему миру. ВКР проводится каждые четыре года для того, чтобы внести изменения в регламент по мере совершенствования технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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