Россия и Китай разошлись с США по вопросу диапазонов для 5G и WiFi 6

Россия и Китай разошлись с США по вопросу диапазонов для 5G и WiFi 6Страны Азии, Африки и часть Европы предлагают выбрать для 5G частоты 6,4–7,1 ГГц
Региональное содружество в области связи (РСС, объединяет Россию, Украину, другие страны постсоветского пространства, а также Болгарию, Монголию, Словению, Афганистан) предложило Международному союзу электросвязи (МСЭ) внести изменения в общемировой регламент радиосвязи, которые позволят использовать полосу частот 6425–7125 МГц для развития стандарта 5G. Об этом заявил вице-председатель рабочей группы РСС, замдиректора НТЦ анализа ЭМС ФГБУ «НИИР» Сергей Пастух (представляет Россию) на конференции ComNews «Телеком Евразия» 19 октября в Казахстане. Когда было направлено предложение, он не сказал, но уточнил, что этот вопрос вынесен РСС на обсуждение на Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-23), которая пройдет в ноябре-декабре 2023 г. в Дубае.
Регламент радиосвязи – это международный договор, регулирующий использование радиочастотного спектра для мобильной и спутниковой связи, ТВ-вещания и т. д. Он обязателен для выполнения профильными региональными администрациями по всему миру. ВКР проводится каждые четыре года для того, чтобы внести изменения в регламент по мере совершенствования технологий.