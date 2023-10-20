Россия и Китай разошлись с США по вопросу диапазонов для 5G и WiFi 6

Региональное содружество в области связи (РСС, объединяет Россию, Украину, другие страны постсоветского пространства, а также Болгарию, Монголию, Словению, Афганистан) предложило Международному союзу электросвязи (МСЭ) внести изменения в общемировой регламент радиосвязи, которые позволят использовать полосу частот 6425–7125 МГц для развития стандарта 5G. Об этом заявил вице-председатель рабочей группы РСС, замдиректора НТЦ анализа ЭМС ФГБУ «НИИР» Сергей Пастух (представляет Россию) на конференции ComNews «Телеком Евразия» 19 октября в Казахстане. Когда было направлено предложение, он не сказал, но уточнил, что этот вопрос вынесен РСС на обсуждение на Всемирной конференции радиосвязи (ВКР-23), которая пройдет в ноябре-декабре 2023 г. в Дубае.