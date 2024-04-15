Минцифры приравняло услугу CDN к хостингу

О том, что Минцифры направило соответствующие разъяснения «Вымпелкому» (работает под брендом «Билайн»), знает и источник «Ведомостей» в одном из провайдеров, который слышал об этом от топ-менеджера телекомоператора. О том, что коммерческих CDN-провайдеров приравняли к веб-хостингам, говорит и генеральный директор CDNvideo Ярослав Городецкий. Приравнивание CDN к веб-хостингам означает, что коммерческие CDN-провайдеры будут обязаны устанавливать технические средства для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).