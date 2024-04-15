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Минцифры приравняло услугу CDN к хостингу

Это может повлечь для провайдеров CDN расходы до 10 млн рублей на установку СОРМ
Анна Устинова
Unsplash

Минцифры сочло, что коммерческие CDN-провайдеры должны выполнять те же обязательства, что и веб-хостинги. Речь идет о географически распределенной инфраструктуре серверов, хранящих кэшированные данные и обеспечивающих ускоренную доставку цифрового контента пользователю. О решении министерства рассказал директор по развитию инфраструктуры «Яндекса» Алексей Соколов, выступая на XV Международной конференции TransNet по магистральным сетям связи группы ComNews.

О том, что Минцифры направило соответствующие разъяснения «Вымпелкому» (работает под брендом «Билайн»), знает и источник «Ведомостей» в одном из провайдеров, который слышал об этом от топ-менеджера телекомоператора. О том, что коммерческих CDN-провайдеров приравняли к веб-хостингам, говорит и генеральный директор CDNvideo Ярослав Городецкий. Приравнивание CDN к веб-хостингам означает, что коммерческие CDN-провайдеры будут обязаны устанавливать технические средства для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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