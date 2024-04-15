Минцифры приравняло услугу CDN к хостингу

Минцифры приравняло услугу CDN к хостингуЭто может повлечь для провайдеров CDN расходы до 10 млн рублей на установку СОРМ
Минцифры сочло, что коммерческие CDN-провайдеры должны выполнять те же обязательства, что и веб-хостинги. Речь идет о географически распределенной инфраструктуре серверов, хранящих кэшированные данные и обеспечивающих ускоренную доставку цифрового контента пользователю. О решении министерства рассказал директор по развитию инфраструктуры «Яндекса» Алексей Соколов, выступая на XV Международной конференции TransNet по магистральным сетям связи группы ComNews.
О том, что Минцифры направило соответствующие разъяснения «Вымпелкому» (работает под брендом «Билайн»), знает и источник «Ведомостей» в одном из провайдеров, который слышал об этом от топ-менеджера телекомоператора. О том, что коммерческих CDN-провайдеров приравняли к веб-хостингам, говорит и генеральный директор CDNvideo Ярослав Городецкий. Приравнивание CDN к веб-хостингам означает, что коммерческие CDN-провайдеры будут обязаны устанавливать технические средства для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).