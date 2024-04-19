Нейросетям «Яндекса» не хватает текстов на экзотических языках

«Для обучения языковых моделей нужно много хороших текстов, и выясняется, что их просто нет физически, – сетует Крайнов. – На английском языке их много, возможно даже избыточно. На русском языке мы собираем все, до чего можно дотянуться, и как-то более-менее хватает для создания качественных языковых моделей, но избытка нет. А если мы возьмем множество других языков, которые менее распространены в интернете, например данные для узбекского, таджикского или казахского языков, то выясняется, что их не просто недостаточно – их нет».