/ Технологии

Нейросетям «Яндекса» не хватает текстов на экзотических языках

Это ухудшает качество работы ИИ, но русские и английские модели это не затронет
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости

Разработчики моделей машинного обучения (LLM) сталкиваются с дефицитом текстов на различных языках для их обучения, заявил директор по развитию технологий ИИ «Яндекса» Александр Крайнов 18 апреля во время выступления на форуме Data Fusion.

«Для обучения языковых моделей нужно много хороших текстов, и выясняется, что их просто нет физически, – сетует Крайнов. – На английском языке их много, возможно даже избыточно. На русском языке мы собираем все, до чего можно дотянуться, и как-то более-менее хватает для создания качественных языковых моделей, но избытка нет. А если мы возьмем множество других языков, которые менее распространены в интернете, например данные для узбекского, таджикского или казахского языков, то выясняется, что их не просто недостаточно – их нет».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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