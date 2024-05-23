«Ростелеком» решил отказаться от Oracle и сделать свою биллинговую систему

«Ростелеком» решил отказаться от Oracle и сделать свою биллинговую системуОстальные крупные операторы связи еще раньше определились с тем, как вести импортозамещение биллинга
«Ростелеком» создаст собственную импортонезависимую биллинговую систему на базе отечественной системы управления базами данных (СУБД) Pangolin от «Сбера». Ранее биллинг госоператора базировался на компонентах американской Oracle. Об этом заявил вице-президент «Ростелекома» Дарий Халитов на пленарной сессии индустриального центра компетенций «Мобильная и фиксированная связь» на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) 22 мая.
Биллинговые системы – софт, позволяющий собирать информацию об использовании услуг и их тарификации и отвечающий за выставление счетов абонентам и обработку платежей. Биллинг – это жизненно важная система для оператора, объясняет генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров.
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