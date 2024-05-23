«Ростелеком» решил отказаться от Oracle и сделать свою биллинговую систему

Биллинговые системы – софт, позволяющий собирать информацию об использовании услуг и их тарификации и отвечающий за выставление счетов абонентам и обработку платежей. Биллинг – это жизненно важная система для оператора, объясняет генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров.