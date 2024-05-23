МТС собирается заменять оборудование Nokia

Базовые станции 4G «Иртея» будет ставить в реальную сеть, а оборудование 5G будет работать в тестовых зонах, сообщил Лаконцев. Чтобы технику «Иртеи» допустили до реальной эксплуатации в сети оператора, она должна пройти весь цикл испытаний, который займет около трех месяцев (с августа по октябрь), пояснил топ-менеджер. «Испытания устроены по стандартному сценарию: лабораторные, потом на открытой местности, потом драйв-тесты, т. е. испытания движения в рельефе и испытания по производительности, когда на определенное количество дней снимаются характеристики с реально работающей сети стандартного вендора, например Nokia. И потом Nokia демонтируется, ставятся наши базовые станции и еще 10 дней снимаются характеристики и показываются сравнимые результаты со стандартным вендором. Конечно, мы соревнуемся с довольно старенькой Nokia, она уже возрастная, ей 5–7 лет, но если хотя бы это сделать, то будет огромный challenge», – рассказывал Лаконцев на сессии.