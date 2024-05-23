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МТС собирается заменять оборудование Nokia

Сотовая компания в этом году поставит 300 российских базовых станций 5G и 4G
Мария Арялина
Анна Устинова
Оборудование Nokia в сети МТС уже близко к сроку завершения эксплуатации, отмечают эксперты/ Андрей Гордеев / Ведомости

Сотовый оператор МТС до конца года запустит на своей сети 300 базовых станций (БС) 4G и 5G дочернего производителя «Иртея» в 30 российских регионах. Об этом 22 мая сообщил генеральный директор «Иртеи» Дмитрий Лаконцев на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем. Представитель МТС подтвердил эти планы. В качестве примера он назвал замену базовых станций финской Nokia.

Базовые станции 4G «Иртея» будет ставить в реальную сеть, а оборудование 5G будет работать в тестовых зонах, сообщил Лаконцев. Чтобы технику «Иртеи» допустили до реальной эксплуатации в сети оператора, она должна пройти весь цикл испытаний, который займет около трех месяцев (с августа по октябрь), пояснил топ-менеджер. «Испытания устроены по стандартному сценарию: лабораторные, потом на открытой местности, потом драйв-тесты, т. е. испытания движения в рельефе и испытания по производительности, когда на определенное количество дней снимаются характеристики с реально работающей сети стандартного вендора, например Nokia. И потом Nokia демонтируется, ставятся наши базовые станции и еще 10 дней снимаются характеристики и показываются сравнимые результаты со стандартным вендором. Конечно, мы соревнуемся с довольно старенькой Nokia, она уже возрастная, ей 5–7 лет, но если хотя бы это сделать, то будет огромный challenge», – рассказывал Лаконцев на сессии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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