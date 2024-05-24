Разработку неприбыльного софта предложено распределить по IT-компаниям

Разработку неприбыльного софта предложено распределить по IT-компаниямБольше всего таких незащищенных белых пятен в системном и инженерном ПО
Президент ГК InfoWatch, председатель правления ассоциации «Отечественный софт» Наталья Касперская предложила Минцифры распределить между компаниями задачи по разработке необходимых, но коммерчески невыгодных IT-компаниям продуктов для информзащиты. Об этом она заявила в ходе одной из сессий на конференции «Цифровая индустрия промышленной России – 2024».
«Нам надо договориться о закрытии незащищенных пятен, где продукты коммерчески неинтересны. Это значит, что, возможно, следует распределить между вендорами этот «субботник», чтобы каждый себе взял какую-то часть и дальше ее тащил», – заявила она.
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