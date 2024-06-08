Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании

«У нас происходит и будет дальше происходить отрыв образования от практики. Решить эту проблему можно максимальной интеграцией IT-отрасли в образовательный процесс. У государства есть все основания попросить отрасль вкладываться в развитие вузов. Четыре отраслевых вуза Минцифры должны стать пилотами, примерами того, как бизнес вкладывается», – заявил Хинштейн. Объемы пока не определены, но скорее всего речь будет идти о «годовом фонде в размере до 500 млн руб. вокруг каждого из четырех вузов», отметил депутат.