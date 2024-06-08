Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компании

Минцифры может лишить льгот не вкладывающиеся в вузы IT-компанииВузам, которые займутся подготовкой IT-кадров, может быть выделено до 500 млн рублей
Минцифры планирует вводить требования по участию IT-компаний в обучении студентов профильных специальностей в вузах. Об этом в своем выступлении на IT-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
«Нам нужно кардинально увеличивать объем вовлечения IT-компаний в процесс обучения. Качество обучения – это критичная проблема, поэтому нам придется делать так, что ваше участие (IT-компаний. – «Ведомости») будет условием сохранения льгот», – заявил министр. По его словам, уже есть IT-компании, которые поддерживают вузы в добровольном порядке.
В качестве примера он привел ИТМО, где «присутствуют все бигтехи». Такая обязанность должна повысить качество обучения и обеспечить «кадровый суверенитет», о котором в своем выступлении на пленарном заседании на ПМЭФ говорил президент РФ Владимир Путин, отметил Шадаев.
В продолжении дискуссии председатель думского комитета по информационной политике и связи Александр Хинштейн поддержал и конкретизировал инициативу главы Минцифры. Он предложил создать консорциум вокруг четырех подведомственных Минцифры вузов. Это столичный МТУСИ, петербургский СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, самарский ПГУТИ и новосибирский СибГУТИ.
«У нас происходит и будет дальше происходить отрыв образования от практики. Решить эту проблему можно максимальной интеграцией IT-отрасли в образовательный процесс. У государства есть все основания попросить отрасль вкладываться в развитие вузов. Четыре отраслевых вуза Минцифры должны стать пилотами, примерами того, как бизнес вкладывается», – заявил Хинштейн. Объемы пока не определены, но скорее всего речь будет идти о «годовом фонде в размере до 500 млн руб. вокруг каждого из четырех вузов», отметил депутат.
По мнению декана факультета «Информационные технологии» МТУСИ Михаила Городничева, инициатива Минцифры и комитета Госдумы по информполитике является важной. Это связано с тем, что существует большой разрыв в теории и практике. «После окончания обучения студенты научились программировать, но применить в реальной разработке не могли, поэтому работодателю приходилось заново их переобучать и адаптировать, что приводило к тратам временных и денежных ресурсов», – заявил он.
В инициативах министра мотивировать IT-компании можно отметить выделение сотрудников для преподавания по IT-дисциплинам в вузах, комментирует исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев. «В этой части возможны два подхода: более жесткий – сделать преподавание сотрудниками IT-компаний обязательным условием включения в реестр российского софта и получения льгот, и более мягкий – давать дополнительные льготы сотрудникам компаний, тратящим время на преподавание», – считает он.
По словам Комлева, есть немало учебных заведений, особенно в регионах, не сумевших выстроить партнерские отношения с IT-бизнесом. «В таких организациях академические знания дают неплохо, но прикладные существенно отстают от практики и требований рынка. Поэтому так важно, чтобы IT-компании сами шли в вузы и помогали в части преподавателей, учебных программ, материальной базы», – полагает эксперт.
Поддержка вузов со стороны рынка – это положительная инициатива, но она должна быть «целенаправленной, а не имиджевой», считает ответственный секретарь приемной комиссии ИТМО Алексей Итин. По его словам, взаимодействие должно быть обоюдным – сами вузы должны быть гибкими и готовыми подстраиваться под реалии рынка, совместно с компаниями-лидерами принимать решения по открытию и модернизации образовательных программ.
Сейчас в ИТМО есть совместные образовательные программы с бигтехами и IT-компаниями, уточнил представитель вуза. «Абитуриент изначально уже понимает, что будет обучаться по программе бакалавриата или магистратуры, где есть преподаватели – сотрудники компаний, где есть реальные задачи из индустрии и практика на производстве», – добавил он.
«Ведомости» направили запросы в СПбГУТ, ПГУТИ и СибГУТИ.