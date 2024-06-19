Группа «Элемент» в 2025 году начнет выпуск компонентов для базовых станций

Разработчик и производитель микроэлектроники группа компаний «Элемент» в 2025 г. запустит серийное производство радиомодулей и электронной компонентной базы (ЭКБ) для базовых станций 4G и 5G. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одной из компаний – производителей электроники и подтвердил представитель группы. По информации источника «Ведомостей», «Элемент» уже договорился с одним из отечественных сотовых операторов о запуске контрактного производства ЭКБ. Представитель «Элемента» не стал комментировать эту информацию, лишь уточнив, что «группа ведет активные переговоры с рядом федеральных и региональных сотовых операторов».