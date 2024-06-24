Минпром отказался от требования отчетов по закупкам отечественной электроники

Минпромторг фактически отказался от идеи требовать от производителей электроники документы о закупке российских комплектующих, используемых в производстве товаров, претендующих на статус отечественных. Статус соответствующего проекта нормативного правового акта был изменен 17 июня. Речь идет о поправках в проект постановления Белого дома («О внесении изменений в постановление от 17 июля 2015 г. № 719»), который позволял требовать от претендующих на статус отечественных производителей дополнительную документацию. Соответствующая формулировка (требование предоставлять информацию о закупленных для производства промышленной продукции комплектующих, имеющих подтвержденное российское происхождение) исчезла из проекта документа после оценки регулирующего воздействия. Реализация такого механизма позволила бы минимизировать количество случаев, в которых производитель указывает страной происхождения товара Россию, а при ее производстве использует «иностранные комплектующие», отмечали авторы поправки. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.