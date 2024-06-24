Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Минпром отказался от требования отчетов по закупкам отечественной электроники

Этот механизм должен был помочь властям бороться с поставками китайской электроники под видом отечественной
Кристина Холупова
Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг фактически отказался от идеи требовать от производителей электроники документы о закупке российских комплектующих, используемых в производстве товаров, претендующих на статус отечественных. Статус соответствующего проекта нормативного правового акта был изменен 17 июня. Речь идет о поправках в проект постановления Белого дома («О внесении изменений в постановление от 17 июля 2015 г. № 719»), который позволял требовать от претендующих на статус отечественных производителей дополнительную документацию. Соответствующая формулировка (требование предоставлять информацию о закупленных для производства промышленной продукции комплектующих, имеющих подтвержденное российское происхождение) исчезла из проекта документа после оценки регулирующего воздействия. Реализация такого механизма позволила бы минимизировать количество случаев, в которых производитель указывает страной происхождения товара Россию, а при ее производстве использует «иностранные комплектующие», отмечали авторы поправки. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.

Сейчас критерии отнесения продукции к произведенной на территории России определяются постановлением № 719. Оно предусматривает систему, в которой установлено минимальное количество баллов для попадания в реестр отечественной продукции Минпромторга. Госзаказчики обязаны руководствоваться этим реестром при проведении закупок. Необходимые баллы электроника может получить за счет отечественных комплектующих и техпроцессов, которые используются при производстве. Сейчас производители отчитываются только по отгрузкам продукции, но не о закупленных отечественных комплектующих.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных