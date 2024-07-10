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В Пензенской области прошла выездная налоговая проверка IT-компании

Это первый известный случай в условиях моратория на такие проверки IT-бизнеса
Мария Арялина
Артем Кульша
Максим Стулов / Ведомости

Арбитражный суд Пензенской области отказал в удовлетворении иска IT-компании «Ланфорс», попытавшейся оспорить решение регионального УФНС о проведении выездной налоговой проверки (ВНП). Компания обратилась в суд 1 марта, решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел (КАД) 21 июня.

Сейчас для всех аккредитованных IT-компаний действует мораторий на проверки, введенный указом президента России от 2 марта 2022 г. Налоговые проверки могут проводиться лишь с согласия руководителя вышестоящего налогового органа и при наличии мотивированного запроса нижестоящей инспекции. Согласно документам из КАД, решение о проверке ООО «Ланфорс» было принято 28 декабря 2023 г. именно по такому поручению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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