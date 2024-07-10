В Пензенской области прошла выездная налоговая проверка IT-компании

Сейчас для всех аккредитованных IT-компаний действует мораторий на проверки, введенный указом президента России от 2 марта 2022 г. Налоговые проверки могут проводиться лишь с согласия руководителя вышестоящего налогового органа и при наличии мотивированного запроса нижестоящей инспекции. Согласно документам из КАД, решение о проверке ООО «Ланфорс» было принято 28 декабря 2023 г. именно по такому поручению.