В Пензенской области прошла выездная налоговая проверка IT-компании

В Пензенской области прошла выездная налоговая проверка IT-компанииЭто первый известный случай в условиях моратория на такие проверки IT-бизнеса
Арбитражный суд Пензенской области отказал в удовлетворении иска IT-компании «Ланфорс», попытавшейся оспорить решение регионального УФНС о проведении выездной налоговой проверки (ВНП). Компания обратилась в суд 1 марта, решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел (КАД) 21 июня.
Сейчас для всех аккредитованных IT-компаний действует мораторий на проверки, введенный указом президента России от 2 марта 2022 г. Налоговые проверки могут проводиться лишь с согласия руководителя вышестоящего налогового органа и при наличии мотивированного запроса нижестоящей инспекции. Согласно документам из КАД, решение о проверке ООО «Ланфорс» было принято 28 декабря 2023 г. именно по такому поручению.
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