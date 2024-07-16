Основанная Леонидом Рейманом компания просит 1 млрд рублей на игровую консоль

Основанная Леонидом Рейманом компания просит 1 млрд рублей на игровую консольЭксперты сочли сумму небольшой и уверены, что на устройство уровня PS или Xbox нужно от 10 лет
Основанное бывшим министром связи России Леонидом Рейманом АО НТЦ ИТ «Роса» оценило необходимые вложения в разработку отечественной игровой консоли в 1 млрд руб. Об этом представитель компании заявил на совещании, состоявшемся в Минпромторге 12 июля, сообщил источник, знакомый с обсуждениями. Оно было посвящено вопросу разработки и производства игровых консолей в России. Там, по словам собеседника, присутствовали представители компаний-разработчиков Fplus, МЦСТ, «Аквариус», GS Group и др.
Представитель НТЦ ИТ «Роса» не прокомментировал, на что именно пойдет 1 млрд руб. в проекте по созданию и развитию отечественной консоли, а также то, на каком этапе находится разработка.
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