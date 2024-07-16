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Основанная Леонидом Рейманом компания просит 1 млрд рублей на игровую консоль

Эксперты сочли сумму небольшой и уверены, что на устройство уровня PS или Xbox нужно от 10 лет
Кристина Холупова
Поручение сделать российскую игровую консоль дал президент России Владимир Путин/ Freepik

Основанное бывшим министром связи России Леонидом Рейманом АО НТЦ ИТ «Роса» оценило необходимые вложения в разработку отечественной игровой консоли в 1 млрд руб. Об этом представитель компании заявил на совещании, состоявшемся в Минпромторге 12 июля, сообщил источник, знакомый с обсуждениями. Оно было посвящено вопросу разработки и производства игровых консолей в России. Там, по словам собеседника, присутствовали представители компаний-разработчиков Fplus, МЦСТ, «Аквариус», GS Group и др.

Представитель НТЦ ИТ «Роса» не прокомментировал, на что именно пойдет 1 млрд руб. в проекте по созданию и развитию отечественной консоли, а также то, на каком этапе находится разработка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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