Что такое Hamster Kombat и можно ли на этой игре заработать

В процессе визуально меняется и сам хомяк: в начале игры он полностью лысый, затем у него отрастает шерсть, он одевается в костюм и проч. С каждым уровнем в игре появляется все больше опций для зарабатывания монет с помощью различных «бустов», или карточек улучшений. Так, со временем в игре появляется пассивный доход, а карточки Hamster Kombat позволяют его увеличивать. Карточки можно «купить» за виртуальную монету. Например, можно купить карточку KYC за 100 монет: на первом этапе она добавляет 10 монет в час пассивного дохода, а если купить эту карточку пять раз, т. е. прокачать ее до пятого уровня, то откроется карточка лицензии в ОАЭ – это еще 560 монет в час. Каждый день разработчики назначают «комбо Hamster Kombat», т. е. набор из трех карточек, при покупке или улучшении которых игрок получит 5 млн монет. Еще «деньги» дают за приглашение друзей по реферальным ссылкам, просмотр рекламы, подписку на канал и проч. При этом с подпиской Telegram Premium «приз» будет больше, чем без нее.