Что такое Hamster Kombat и можно ли на этой игре заработать

Что такое Hamster Kombat и можно ли на этой игре заработатьРазработчики обещают, что после листинга компании заработанные в игре монеты конвертируются в криптовалюту
Количество пользователей криптовалютного кликера Hamster Kombat за три месяца с момента запуска составило 239 млн человек. Каждый день к игре присоединяется 4–5 млн пользователей, сообщил в июне основатель Telegram Павел Дуров. Игра-кликер появилась в Telegram в марте, но популярность набрала только к началу лета.
В надежде разбогатеть миллионы игроков каждый день «тапают на хомяка», ищут в интернете комбо-карточки Hamster Kombat, а на маркетплейсах продаются массажеры для быстрой прокачки игры.
Что за игра Hamster Kombat и можно ли на ней заработать – разбираемся в материале «Ведомостей».
Как появился «хомяк»
Первой заметной игрой-кликером в Telegram стала Notcoin. Она запустилась 1 января 2024 г. и меньше чем за месяц набрала 20 млн регистраций. Кроме того, еще до запуска ее рекламировал Дуров.
Сначала он рассказал о том, что игровой мини-апп в экосистеме Telegram собрал 35 млн игроков. И добавил, что после листинга токена NOT, который используется в Notcoin, «из ниоткуда за считанные месяцы для пользователей Telegram были созданы сотни миллионов долларов». Также Дуров написал, что подаренные ему игроками токены NOT за две недели подорожали с $6 млн до $24 млн.
Листинг более 100 млрд монет NOT в итоге провели на биржах Binance, OKX, Bybit uСoin, Gate.io, Bitget и Bitfinex. На старте торгов они стоили примерно $0,012, а через 10 мин после запуска капитализация проекта превысила $1 млрд, а затем упала более чем на 60%. К 30 мая монета вернулась к первоначальной стоимости.
Похожая игра Hamster Kombat появилась 26 марта 2024 г. Имена ее создателей не раскрывались, но в конце июня Telegram-канал «Жаба и гадюка» сообщил, что к игре имеет отношение сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович: за два месяца до запуска Hamster Kombat одновременно с основным доменом игры был зарегистрирован еще один – hamsterkombat.com. Почта, заявленная при регистрации, ap@arenum.games, принадлежит кипрской компании Arenum ltd., среди акционеров которой предприниматели Александр Зеленщиков, Эдуард Гуринович и Александр Пасечник (личный номер последнего также использовался для регистрации этого домена), выяснили авторы канала.
То, что к игре имеет отношение Гуринович, подтвердили и два источника The Bell (признано в РФ СМИ-иноагентом). Один из них добавил, что в числе бенефициаров игры есть и сам Telegram. Другой собеседник издания пояснил, что интерес Telegram заключается скорее в продвижении самого мессенджера с помощью игры.
Уже сейчас в официальном Telegram-канале проекта 52,1 млн подписчиков, а аудитория YouTube-канала игры с момента регистрации 24 мая превысила 33,5 млн.
Как начать играть в Hamster Kombat
Hamster Kombat – это игра в виде мини-приложения в Telegram, или бот с визуальным интерфейсом. Ее не нужно скачивать: достаточно запустить бот в диалоговом окне мессенджера. Приложение имеет версии на 19 языках и работает только в мобильной версии. Если оно было запущено с десктопа, то оно выдаст QR-код для смартфона.
В центре открывшегося экрана появляется хомяк – директор одной из известных криптобирж на выбор: Binance, Bybit, OKX, HTX или Kucoin. Задача игроков – развивать биржу хомяка, «зарабатывая» игровые монеты под названием Hamster Coin и таким образом переходя на новые уровни. Зарабатывать монеты можно разными способами, но основная механика игры устроена так: пользователь нажимает на экране телефона на хомяка и за каждое касание получает одну виртуальную монету – Hamster Coin. Всего в игре 10 уровней: для перехода на следующий нужно набрать определенное количество монет. Например, для перехода с первого уровня Bronze на второй Silver нужно «нафармить» 5000 монет, на третий – 25 000 монет. И так до 1 млрд монет для достижения уровня Lord.
В процессе визуально меняется и сам хомяк: в начале игры он полностью лысый, затем у него отрастает шерсть, он одевается в костюм и проч. С каждым уровнем в игре появляется все больше опций для зарабатывания монет с помощью различных «бустов», или карточек улучшений. Так, со временем в игре появляется пассивный доход, а карточки Hamster Kombat позволяют его увеличивать. Карточки можно «купить» за виртуальную монету. Например, можно купить карточку KYC за 100 монет: на первом этапе она добавляет 10 монет в час пассивного дохода, а если купить эту карточку пять раз, т. е. прокачать ее до пятого уровня, то откроется карточка лицензии в ОАЭ – это еще 560 монет в час. Каждый день разработчики назначают «комбо Hamster Kombat», т. е. набор из трех карточек, при покупке или улучшении которых игрок получит 5 млн монет. Еще «деньги» дают за приглашение друзей по реферальным ссылкам, просмотр рекламы, подписку на канал и проч. При этом с подпиской Telegram Premium «приз» будет больше, чем без нее.
Как пользователи планируют заработать на игре
По жанру игры, в которых все действия сводятся к «тапам» по экрану, называются «кликерами». Это не новинка в игровой индустрии, но особенность Hamster Kombat в том, что это «криптовалютный» кликер. То есть конечная цель игроков – получение криптовалюты во время листинга токена.
Hamster Kombat работает в экосистеме TON – это блокчейн The Open Network со своей нативной монетой TON. Разработчики игры обещают провести листинг токена, во время которого «оценят» старания пользователей. Внутри самого предложения также есть вкладка Airdrop, в которой предлагается подключить свой кошелек в блокчейне TON для получения токенов в результате раздачи. Но как именно будут конвертироваться заработанные монеты в криптовалюту – создатели не поясняли. Например, игроки Notcoin не конвертировали все свои игровые монетки в реальные активы: баланс виртуальной валюты составил 1000:1.
Судя по дорожной карте проекта, на июнь 2024 г. был запланирован премаркет проекта, т. е. предварительный сбор заявок, которые подаются до начала основной торговой сессии. В июле ожидается запуск внутриигрового утилитарного токена, т. е. токена, который можно использовать внутри всей экосистемы. У проекта все еще нет white paper (документ, в котором компания рассказывает о своей миссии, биографии своих основателей и технических деталях проекта), но на сайте игры говорится, что он появится в скором времени.
В июне 2024 г. криптобиржа KuCoin уже анонсировала премаркет токенов Hamster Kombat: торги запустятся 19 июля. 8 июля криптобиржа Bybit объявила, что добавила токен «тапалки» Hamster Kombat (HMSTR) на свою платформу премаркет-торговли. Торги начались 8 июля 2024 г. в 13.00 мск. Однако это не официальный листинг, т. е. вывести монеты из игры на биржу не получится.
Проведение премаркета перед выпуском новой валюты является обычной практикой для проектов, работающих в этой сфере, объясняет «Ведомостям» Олег Лупиков, сооснователь стартап-студии TONLab (занимается запуском web3-сервисов в Telegram). По его словам, такой шаг позволит оценить интерес инвесторов к новому токену, получить обратную связь и скорректировать стратегию продвижения. «Следующий этап – выход на полноценные торги. Это, судя по всему, произойдет уже в ближайшее время», – считает Лупиков.
Дуров также сообщил, что скоро команда Hamster Kombat выпустит свой токен на базе экосистемы TON. «Грядет новая волна мини-приложений. И Hamster Kombat теперь лидирует в ней», – заявил предприниматель.
Как зарабатывают создатели Hamster Kombat
По словам создателей, миссия проекта Hamster Kombat – создать сообщество, распространять финансовую грамотность, помочь пользователям заработать и проч. Создатели заявляют: «Это наш сознательный выбор – не тратить деньги на маркетинг. Это наш сознательный выбор – не продавать рекламу в игре. Мы не хотим «продавать» вас и ваше внимание и считаем, что тот факт, что сотни тысяч людей по всему миру объединяются, чтобы играть и учиться, очень ценен. И это стоит намного больше, чем все деньги в мире».
Однако такие игры чаще всего зарабатывают именно на рекламе. Лупиков утверждает, что основатели Hamster Kombat тоже зарабатывают на нативной рекламе и «переливах» пользователей, т. е. получают оплату от других проектов за размещение рекламы внутри своего приложения. Пользователи, в свою очередь, выполняют определенные задания, связанные с этой рекламой, и получают за это вознаграждение в виде внутренней валюты сервиса. В частности, при запуске Hamster Kombat всплывает рекламный баннер букмекерской конторы Winline, а среди карточек улучшений ежедневно появляются задания от той же компании: можно получить дополнительный доход за регистрацию или за ставку на Евро-2024. Среди других заданий в игре была карточка со ссылкой на видео блогера Wylsacom, а сейчас 25 000 монет обещают за покупку онлайн-билета на криптоконференцию Consensus.
Несмотря на отсутствие white paper, прозрачности и схемы расчета дохода после листинга, игра продолжает набирать популярность. Лупиков объясняет интерес к игре (и к тому же ноткойну) двумя причинами – FOMO (от англ. fear of missing out) и Bullrun. В первом случае пользователи постоянно испытывают синдром упущенной выгоды – им обещают прибыль за элементарные действия внутри приложения. «В головах людей есть идеальная картинка успешного человека, который смог разбогатеть, зарабатывая на цифровой валюте, значит, и они обязаны попробовать», – говорит Лупиков. А Bullrun (иногда называют бычьим рынком) – это процесс продолжительного роста цен на активы. Он связан с тем, что большинство инвесторов начинают массово покупать криптовалюту, но при этом не продают ее, добавляет собеседник «Ведомостей».
«Вот так и получается, что «хайповую» валюту покупают пользователи, которые боятся упустить возможность легкого заработка, и инвесторы, готовые вкладывать миллионы, в надежде, что курс валюты начнет расти», – заключил Лупиков.