В России появится еще один дизайн-центр для тестирования микросхем

Новый дизайн-центр метрологического обеспечения, оценки соответствия и стандартизации радиоэлектронного оборудования и сверхвысокочастотной микроэлектроники будет создан на базе ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева» (ВНИИМ им. Д. И. Менделеева) в г. Ломоносове (часть Санкт-Петербурга). Открытый конкурс в электронной форме на разработку проектно-сметной документации на портале госзакупок был опубликован в начале июля, заявки принимаются до 28 августа 2024 г. Разработка сметы обойдется институту в 84,6 млн руб. Она должна быть готова к 15 февраля 2025 г. Срок создания центра в закупке не указан.