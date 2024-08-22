В России появится еще один дизайн-центр для тестирования микросхем

В России появится еще один дизайн-центр для тестирования микросхемНа разработку сметы дают 84,6 млн рублей, но весь центр может стоить более 1 млрд рублей
Новый дизайн-центр метрологического обеспечения, оценки соответствия и стандартизации радиоэлектронного оборудования и сверхвысокочастотной микроэлектроники будет создан на базе ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева» (ВНИИМ им. Д. И. Менделеева) в г. Ломоносове (часть Санкт-Петербурга). Открытый конкурс в электронной форме на разработку проектно-сметной документации на портале госзакупок был опубликован в начале июля, заявки принимаются до 28 августа 2024 г. Разработка сметы обойдется институту в 84,6 млн руб. Она должна быть готова к 15 февраля 2025 г. Срок создания центра в закупке не указан.
Дизайн-центр позволит реализовывать государственные задачи в области технического регулирования радиоэлектронного оборудования и сверхвысокочастотной микроэлектроники на национальном и международном уровнях, следует из технического задания. Согласно документам закупки, дизайн-центр должен быть создан в рамках реализации госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». В федеральном бюджете на 2024 и 2025 гг. на реализацию этой программы было заложено 126,3 млрд и 19,7 млрд руб. соответственно.