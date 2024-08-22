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В России появится еще один дизайн-центр для тестирования микросхем

На разработку сметы дают 84,6 млн рублей, но весь центр может стоить более 1 млрд рублей
Кристина Холупова
Дизайн-центры микроэлектроники в России появляются как грибы после дождя/ Максим Стулов / Ведомости

Новый дизайн-центр метрологического обеспечения, оценки соответствия и стандартизации радиоэлектронного оборудования и сверхвысокочастотной микроэлектроники будет создан на базе ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева» (ВНИИМ им. Д. И. Менделеева) в г. Ломоносове (часть Санкт-Петербурга). Открытый конкурс в электронной форме на разработку проектно-сметной документации на портале госзакупок был опубликован в начале июля, заявки принимаются до 28 августа 2024 г. Разработка сметы обойдется институту в 84,6 млн руб. Она должна быть готова к 15 февраля 2025 г. Срок создания центра в закупке не указан.

Дизайн-центр позволит реализовывать государственные задачи в области технического регулирования радиоэлектронного оборудования и сверхвысокочастотной микроэлектроники на национальном и международном уровнях, следует из технического задания. Согласно документам закупки, дизайн-центр должен быть создан в рамках реализации госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». В федеральном бюджете на 2024 и 2025 гг. на реализацию этой программы было заложено 126,3 млрд и 19,7 млрд руб. соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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