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Доверенный искусственный интеллект будут популяризировать за рубежом

Экспорт таких продуктов могут сертифицировать по аналогии с потребительскими товарами
Анна Устинова
Мария Арялина
Распространением ИИ за пределами страны должны будут заниматься стартапы на маркетплейсах и медийные компании/ Максим Стулов / Ведомости

Доверенный искусственный интеллект (ИИ) будут популяризировать за рубежом, следует из одной из рабочих версий презентации мероприятий готовящегося федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили собеседник в одной из IТ-компаний и источник, близкий к Минцифры. По словам второго, это не окончательная версия документа и он уже был переработан, но идея экспортировать отечественный ИИ в дружественные страны по-прежнему актуальна.

План мероприятий нацпроекта еще прорабатывается. Сейчас его инициативы постоянно видоизменяются и корректируются с учетом мнения других ведомств, а итоговый документ будет представлен в правительство уже осенью, говорит представитель Минцифры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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