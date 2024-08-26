Доверенный искусственный интеллект будут популяризировать за рубежом

Доверенный искусственный интеллект (ИИ) будут популяризировать за рубежом, следует из одной из рабочих версий презентации мероприятий готовящегося федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили собеседник в одной из IТ-компаний и источник, близкий к Минцифры. По словам второго, это не окончательная версия документа и он уже был переработан, но идея экспортировать отечественный ИИ в дружественные страны по-прежнему актуальна.