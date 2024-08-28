За полгода в России купили более 1 млн компьютеров на десятки миллиардов рублей

Российские ритейлеры за первые шесть месяцев 2024 г. продали около 1,2 млн персональных компьютеров (ПК) на 32,6 млрд руб. Это на 46% больше в штучном выражении и на 21% – в денежном, чем в аналогичный период прошлого года. Такими данными с «Ведомостями» поделились в «М.видео-Эльдорадо».