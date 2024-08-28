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За полгода в России купили более 1 млн компьютеров на десятки миллиардов рублей

Средняя цена офисных ПК за год упала на 17% до 22 000 рублей
Кристина Холупова
Цены на персональные компьютеры в России пошли вниз/ Максим Стулов / Ведомости

Российские ритейлеры за первые шесть месяцев 2024 г. продали около 1,2 млн персональных компьютеров (ПК) на 32,6 млрд руб. Это на 46% больше в штучном выражении и на 21% – в денежном, чем в аналогичный период прошлого года. Такими данными с «Ведомостями» поделились в «М.видео-Эльдорадо».

При этом доля российских ПК достигла уже 47% от общего количества продаж, говорится в статистике ритейлера. Среди отечественных производителей ПК лидируют Depo, ICL, iRu. Самыми популярными иностранными брендами в этом полугодии стали китайская Thunderobot и тайваньская MSI.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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