За полгода в России купили более 1 млн компьютеров на десятки миллиардов рублей

За полгода в России купили более 1 млн компьютеров на десятки миллиардов рублейСредняя цена офисных ПК за год упала на 17% до 22 000 рублей
Российские ритейлеры за первые шесть месяцев 2024 г. продали около 1,2 млн персональных компьютеров (ПК) на 32,6 млрд руб. Это на 46% больше в штучном выражении и на 21% – в денежном, чем в аналогичный период прошлого года. Такими данными с «Ведомостями» поделились в «М.видео-Эльдорадо».
При этом доля российских ПК достигла уже 47% от общего количества продаж, говорится в статистике ритейлера. Среди отечественных производителей ПК лидируют Depo, ICL, iRu. Самыми популярными иностранными брендами в этом полугодии стали китайская Thunderobot и тайваньская MSI.
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