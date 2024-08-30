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Микроэлектронное предприятие «Роснано» намерено обанкротиться

Госкомпания вместе с французским партнером вложили в актив сотни миллионов евро
Кристина Холупова
После потери технологического партнера из Франции проект «Роснано» пришел к банкротству/ crocusnano.com

ООО «Крокус наноэлектроника» (КНЭ) заявило о намерении признать себя банкротом. Сообщение об этом размещено на «Федресурсе». Изначально КНЭ была совместным предприятием, организованным в 2011 г. «Роснано» и французским стартапом из Гренобля Crocus Technology.

Согласно «Контур.Фокусу», до 2017 г. ООО владели АО «Роснано» (49,67%) и «Крокус технолоджи акционерное общество с административным советом (Франция)» (50,33%). С января 2017 г. «Роснано» постепенно увеличивала свою долю в КНЭ и в июле 2020 г. довела ее до 99,99%, а 0,01% была передана учрежденному в том же году ООО «КНЭ-ИС», учрежденному той же КНЭ. А в ноябре 2022 г. «Роснано» передала всю свою долю «КНЭ-ИС». С 23 ноября 2022 г. актуальная информация об учредителях в ЕГРЮЛе скрыта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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