Микроэлектронное предприятие «Роснано» намерено обанкротиться

Согласно «Контур.Фокусу», до 2017 г. ООО владели АО «Роснано» (49,67%) и «Крокус технолоджи акционерное общество с административным советом (Франция)» (50,33%). С января 2017 г. «Роснано» постепенно увеличивала свою долю в КНЭ и в июле 2020 г. довела ее до 99,99%, а 0,01% была передана учрежденному в том же году ООО «КНЭ-ИС», учрежденному той же КНЭ. А в ноябре 2022 г. «Роснано» передала всю свою долю «КНЭ-ИС». С 23 ноября 2022 г. актуальная информация об учредителях в ЕГРЮЛе скрыта.