Спутники для интернета вещей могут быть задействованы в управлении дронами

Власти обсуждают возможность использовать при контроле полетов БПЛА спутниковые группировки для интернета вещей (IoT) «Марафон-IoT» и космические аппараты «Гонец» на низкой орбите. Во всяком случае, мероприятия по разработке этих технологий Росавиация предложила Минтрансу добавить в нацпроект «Беспилотные авиационные системы» (БАС). Письмо, с которым ознакомились «Ведомости» и подлинность которого подтвердили два источника в компаниях – разработчиках БАС, направлено по результатам совещания по вопросу развития беспилотной отрасли, состоявшегося 22 августа у замруководителя администрации президента РФ Максима Орешкина.