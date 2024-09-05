За полгода в России утекло в сеть около 1 млрд строк персональных данных

За полгода в России утекло в сеть около 1 млрд строк персональных данныхБольше половины этого объема пришлось на один инцидент
За первое полугодие 2024 г. в России было скомпрометировано 986 млн строк персональных данных (ПД), что на 33,8% больше, чем в первом полугодии 2023 г. Это следует из отчета InfoWatch за первое полугодие 2024 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»). При этом увеличилось и количество зарегистрированных инцидентов: с начала года специалисты выявили 415 случаев утечек ПД, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2023 г., когда было выявлено 377 подобных случаев.
«Больше половины этого объема пришлось на один инцидент, зарегистрированный Роскомнадзором. По данным регулятора, единоразово было скомпрометировано 500 млн строк данных. Откуда именно произошла утечка, ведомство не уточняет. Таким образом, всего за полгода утекло такое количество единиц ПД, которое почти в 7 раз превышает население России», – говорит руководитель направления аналитики и специальных проектов экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.