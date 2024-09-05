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За полгода в России утекло в сеть около 1 млрд строк персональных данных

Больше половины этого объема пришлось на один инцидент
Мария Арялина
После того как крупный бизнес начал вкладываться в кибербезопасность, хакеры переключились на компании помельче/ Максим Стулов / Ведомости

За первое полугодие 2024 г. в России было скомпрометировано 986 млн строк персональных данных (ПД), что на 33,8% больше, чем в первом полугодии 2023 г. Это следует из отчета InfoWatch за первое полугодие 2024 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»). При этом увеличилось и количество зарегистрированных инцидентов: с начала года специалисты выявили 415 случаев утечек ПД, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2023 г., когда было выявлено 377 подобных случаев.

«Больше половины этого объема пришлось на один инцидент, зарегистрированный Роскомнадзором. По данным регулятора, единоразово было скомпрометировано 500 млн строк данных. Откуда именно произошла утечка, ведомство не уточняет. Таким образом, всего за полгода утекло такое количество единиц ПД, которое почти в 7 раз превышает население России», – говорит руководитель направления аналитики и специальных проектов экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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