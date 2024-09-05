За полгода в России утекло в сеть около 1 млрд строк персональных данных

За первое полугодие 2024 г. в России было скомпрометировано 986 млн строк персональных данных (ПД), что на 33,8% больше, чем в первом полугодии 2023 г. Это следует из отчета InfoWatch за первое полугодие 2024 г. (есть в распоряжении «Ведомостей»). При этом увеличилось и количество зарегистрированных инцидентов: с начала года специалисты выявили 415 случаев утечек ПД, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2023 г., когда было выявлено 377 подобных случаев.