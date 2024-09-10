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Бывшее предприятие «Роснано» требует 168 млн рублей от «Росатома»

Госкорпорация отказалась платить «Крокус наноэлектронике» за обслуживание литографической установки
Кристина Холупова
Оплата услуг по производству чипов стала предметом спора между бывшей компанией «Роснано» и госкорпорацией «Росатом»/ Freepik

Входящее в «Росатом» СП «Квант» («Квантовые технологии») должно выплатить микроэлектронному предприятию «Крокус наноэлектроника» (КНЭ) 167,9 млн руб. за обслуживание оборудования для производства чипов. Такое решение в мае принял Арбитражный суд Москвы. Согласно картотеке арбитражных дел (КАД), КНЭ обратилась в суд еще в марте 2023 г. Причиной обращения стало то, что компания «Росатома» не платила сотрудникам КНЭ за сервисное обслуживание оборудования больше года – с конца сентября 2021 г. по октябрь 2022 г.

Несмотря на то что в название входит термин «совместное предприятие», СП «Квант» полностью принадлежит АО «Атомэнергопром» (холдинг, объединяющий гражданские активы «Росатома»). СП занимается разработкой решений на основе квантовых технологий, а также прототипированием и производством микроэлектроники на пластинах 300 мм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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