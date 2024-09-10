Бывшее предприятие «Роснано» требует 168 млн рублей от «Росатома»

Входящее в «Росатом» СП «Квант» («Квантовые технологии») должно выплатить микроэлектронному предприятию «Крокус наноэлектроника» (КНЭ) 167,9 млн руб. за обслуживание оборудования для производства чипов. Такое решение в мае принял Арбитражный суд Москвы. Согласно картотеке арбитражных дел (КАД), КНЭ обратилась в суд еще в марте 2023 г. Причиной обращения стало то, что компания «Росатома» не платила сотрудникам КНЭ за сервисное обслуживание оборудования больше года – с конца сентября 2021 г. по октябрь 2022 г.