Минпромторг поддержал банкротство старейшего микроэлектронного предприятия

Минпромторг поддержал банкротство старейшего микроэлектронного предприятияЭто необходимо, чтобы спасти «Ангстрем» от долговой ямы
Минпромторг поддержал желание кредиторов обанкротить микроэлектронное предприятие АО «Ангстрем», следует из картотеки арбитражных дел, обнаружили «Ведомости».
Дело о банкротстве тянется с ноября 2016 г. Но процедура так и не была начата. В августе этого года прошло заседание Арбитражного суда Москвы, на котором рассматривали заявление компании «Мирт» о признании «Ангстрема» банкротом.
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