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Разработчика процессоров «Эльбрус» передали во внешнее управление

Компания могла сорвать сроки выполнения гособоронзаказа
Анна Устинова
Кристина Холупова
Екатерина Кинякина
Максим Стулов / Ведомости

АО «МЦСТ», разрабатывающее российские процессоры «Эльбрус», передано во внешнее управление, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к Минпромторгу, и два собеседника в IT-компаниях. «Решение принято для обеспечения стабилизации состояния общества и сохранения архитектуры процессоров «Эльбрус», – сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства.

По словам двух собеседников, управлять МЦСТ будет разработчик мобильных процессоров «Скиф» НПЦ «Элвис». МЦСТ разрабатывает линейку процессоров «Эльбрус». Актуальные данные о финансовых показателях компании и ее акционерах скрыты. Контрольный пакет акций, говорили источники «Коммерсанта», принадлежит Александру Киму, который, по данным ЕГРЮЛа, является по совместительству гендиректором компании. Последняя бухгалтерская финансовая отчетность МЦСТ, данные которой раскрыты, – за 2018 г. Тогда выручка компании составила 2,08 млрд руб., прибыль – 40 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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