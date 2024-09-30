Разработчика процессоров «Эльбрус» передали во внешнее управление

По словам двух собеседников, управлять МЦСТ будет разработчик мобильных процессоров «Скиф» НПЦ «Элвис». МЦСТ разрабатывает линейку процессоров «Эльбрус». Актуальные данные о финансовых показателях компании и ее акционерах скрыты. Контрольный пакет акций, говорили источники «Коммерсанта», принадлежит Александру Киму, который, по данным ЕГРЮЛа, является по совместительству гендиректором компании. Последняя бухгалтерская финансовая отчетность МЦСТ, данные которой раскрыты, – за 2018 г. Тогда выручка компании составила 2,08 млрд руб., прибыль – 40 млн руб.