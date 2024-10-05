Что не так с Cybertruck Илона Маска

Американец Мэтт МакКлюр настолько впечатлился этими запретами, что потратил $500 на эксперименты с различными моющими средствами. «Ими был завален весь обеденный стол!» – жаловалась его жена. В итоге он опубликовал на форуме владельцев Cybertruck целый трактат, как и чем лучше мыть пикап. И он не один такой. Другие автовладельцы публикуют длинные статьи, в которых доказывают: лучшее средство для мытья Cybertruck это смазка WD-40. Кстати, изначально она была придумана для космических ракет, чтобы очищать и защищать их узлы. Другие прославляют средство для удаления клея Goo Gone. Третьи – фанаты протирки корпуса детскими салфетками, лучше всего марки Kirkland. Проблема с мытьем пикапа создает новые рыночные ниши для весьма неожиданных продуктов. Так, бизнесмен Дуглас Муди уже три десятка лет торгует жидкостью для удаления граффити с дорожных знаков и стен. Теперь он разливает ее в бутылки с брендом CyberKleen и продает по $29 за штуку. Нюанс в том, что если помыть такой химией обычный автомобиль, вы рискуете растворить слой краски вплоть до металла. Но с Cybertruck все в порядке. Правда, некоторые эксперты предупреждают: каждая такая чистка снимает микроскопический слой металла, истончая корпус.