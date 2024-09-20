Рамзан Кадыров заявил об отправке в зону спецоперации двух Cybertruck
В зону спецоперации отправлены еще два Cybertruck. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами, электромобили демонстрируют мобильность, удобство и маневренность. Машины работают штатно и без сбоев, удаленное отключение их не коснулось.
Накануне, 19 сентября, Кадыров сообщил, что Cybertruck, который был оснащен пулеметом и отправлен в зону спецоперации, был удаленно отключен.
«Недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня», – посетовал глава республики.
Глава ЧР заявил о получении электропикапа 17 августа. Кадыров поблагодарил предпринимателя Илона Маска и пригласил его в Грозный, предположив, что в российском МИДе не будут против такой поездки. Он также выразил надежду на новые разработки предпринимателя, которые «будут способствовать завершению спецоперации». 19 августа Маск, отвечая на вопрос пользователя в X, сообщил, что не дарил электропикап. В тот же день Кадыров вновь поблагодарил Маска, но уже за системы спутниковой связи Starlink. Глава Чечни призвал Маска не обращать внимания «на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ» и продолжать работать и достигать новых вершин. Он добавил, что разработки американского бизнесмена сильно помогают.