Рамзан Кадыров заявил об отправке в зону спецоперации двух Cybertruck

Глава ЧР заявил о получении электропикапа 17 августа. Кадыров поблагодарил предпринимателя Илона Маска и пригласил его в Грозный, предположив, что в российском МИДе не будут против такой поездки. Он также выразил надежду на новые разработки предпринимателя, которые «будут способствовать завершению спецоперации». 19 августа Маск, отвечая на вопрос пользователя в X, сообщил, что не дарил электропикап. В тот же день Кадыров вновь поблагодарил Маска, но уже за системы спутниковой связи Starlink. Глава Чечни призвал Маска не обращать внимания «на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ» и продолжать работать и достигать новых вершин. Он добавил, что разработки американского бизнесмена сильно помогают.