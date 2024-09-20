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Рамзан Кадыров заявил об отправке в зону спецоперации двух Cybertruck

Ведомости

В зону спецоперации отправлены еще два Cybertruck. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, западная техника прекрасно справляется с возложенными задачами, электромобили демонстрируют мобильность, удобство и маневренность. Машины работают штатно и без сбоев, удаленное отключение их не коснулось.

Накануне, 19 сентября, Кадыров сообщил, что Cybertruck, который был оснащен пулеметом и отправлен в зону спецоперации, был удаленно отключен.

«Недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня», – посетовал глава республики.

Глава ЧР заявил о получении электропикапа 17 августа. Кадыров поблагодарил предпринимателя Илона Маска и пригласил его в Грозный, предположив, что в российском МИДе не будут против такой поездки. Он также выразил надежду на новые разработки предпринимателя, которые «будут способствовать завершению спецоперации». 19 августа Маск, отвечая на вопрос пользователя в X, сообщил, что не дарил электропикап. В тот же день Кадыров вновь поблагодарил Маска, но уже за системы спутниковой связи Starlink. Глава Чечни призвал Маска не обращать внимания «на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ» и продолжать работать и достигать новых вершин. Он добавил, что разработки американского бизнесмена сильно помогают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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