Кадыров заявил о дистанционном отключении полученного электропикапа Cybertruck
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский миллиардер Илон Маск дистанционно отключил ранее «подаренный» им электропикап Cybertruck. Сам предприниматель опровергал информацию о подарке.
На фото, опубликованном главой Чечни, видно, что к электропикапу присоеднили станковый пулемет. По словам Кадырова, машина «отлично справлялась» с боевыми задачами в зоне спецоперации, «демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа».
«Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?», – написал Кадыров.
Глава ЧР заявил о получении электропикапа 17 августа. Кадыров поблагодарил Маска и пригласил его в Грозный, предположив, что в российском МИДе не будут против такой поездки. Он также выразил надежду на новые разработки предпринимателя, которые «будут способствовать завершению спецоперации». 19 августа Маск, отвечая на вопрос пользователя в X, сообщил, что не дарил электропикап.
В тот же день Кадыров вновь поблагодарил Маска, но уже за системы спутниковой связи Starlink. Глава Чечни призвал Маска не обращать внимания «на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ» и продолжать работать и достигать новых вершин. Он добавил, что разработки американского бизнесмена сильно помогают.