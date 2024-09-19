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Кадыров заявил о дистанционном отключении полученного электропикапа Cybertruck

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американский миллиардер Илон Маск дистанционно отключил ранее «подаренный» им электропикап Cybertruck. Сам предприниматель опровергал информацию о подарке.

На фото, опубликованном главой Чечни, видно, что к электропикапу присоеднили станковый пулемет. По словам Кадырова, машина «отлично справлялась» с боевыми задачами в зоне спецоперации, «демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа».

«Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?», – написал Кадыров.

Глава ЧР заявил о получении электропикапа 17 августа. Кадыров поблагодарил Маска и пригласил его в Грозный, предположив, что в российском МИДе не будут против такой поездки. Он также выразил надежду на новые разработки предпринимателя, которые «будут способствовать завершению спецоперации». 19 августа Маск, отвечая на вопрос пользователя в X, сообщил, что не дарил электропикап.

В тот же день Кадыров вновь поблагодарил Маска, но уже за системы спутниковой связи Starlink. Глава Чечни призвал Маска не обращать внимания «на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ» и продолжать работать и достигать новых вершин. Он добавил, что разработки американского бизнесмена сильно помогают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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