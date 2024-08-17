Кадыров пообещал отправить полученный Tesla Cybertruck в зону спецоперации
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от Илона Маска автомобиль Tesla Cybertruck, который выпускает компания американского бизнесмена. Кадыров пообещал отправить машину в зону спецоперации и пригласил Маска в Чечню.
«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак "Тесла". Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное», – написал политик в своем Telegram-канале.
Глава Чечни перечислил преимущества автомобиля Tesla: он маневренный, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Исходя из «таких отличных характеристик», отметил Кадыров, кибертрак скоро будет отправлен в зону спецоперации. Там автомобиль будет востребован в соответствующих условиях и принесет много пользы бойцам, добавил он. Глава Чечни поблагодарил Маска и пригласил его в Грозный, предположив, что в российском МИДе не будут против такой поездки. Он также выразил надежду на новые разработки предпринимателя, которые «будут способствовать завершению СВО».
В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа, следовало из отчета NHTSA. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность обнаружили в 100% из общего числа 3878 автомобилей.
В августе стало известно о начале расследования в Техасе первой в США аварии со смертельным исходом с участием Tesla Cybertruck.
Маск также является основателем компании Space X, ее системами спутниковой связи Starlink активно пользуются вооруженные силы Украины в зоне спецоперации.