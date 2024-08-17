Кадыров пообещал отправить полученный Tesla Cybertruck в зону спецоперации

Глава Чечни перечислил преимущества автомобиля Tesla: он маневренный, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Исходя из «таких отличных характеристик», отметил Кадыров, кибертрак скоро будет отправлен в зону спецоперации. Там автомобиль будет востребован в соответствующих условиях и принесет много пользы бойцам, добавил он. Глава Чечни поблагодарил Маска и пригласил его в Грозный, предположив, что в российском МИДе не будут против такой поездки. Он также выразил надежду на новые разработки предпринимателя, которые «будут способствовать завершению СВО».