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Кадыров пообещал отправить полученный Tesla Cybertruck в зону спецоперации

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от Илона Маска автомобиль Tesla Cybertruck, который выпускает компания американского бизнесмена. Кадыров пообещал отправить машину в зону спецоперации и пригласил Маска в Чечню.

«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак "Тесла". Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют "Киберзверь". Настоящее неуязвимое и быстрое животное», – написал политик в своем Telegram-канале.

Глава Чечни перечислил преимущества автомобиля Tesla: он маневренный, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Исходя из «таких отличных характеристик», отметил Кадыров, кибертрак скоро будет отправлен в зону спецоперации. Там автомобиль будет востребован в соответствующих условиях и принесет много пользы бойцам, добавил он. Глава Чечни поблагодарил Маска и пригласил его в Грозный, предположив, что в российском МИДе не будут против такой поездки. Он также выразил надежду на новые разработки предпринимателя, которые «будут способствовать завершению СВО».

В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов Cybertruck из-за «залипания» педали газа, следовало из отчета NHTSA. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г. Неисправность обнаружили в 100% из общего числа 3878 автомобилей.

В августе стало известно о начале расследования в Техасе первой в США аварии со смертельным исходом с участием Tesla Cybertruck.

Маск также является основателем компании Space X, ее системами спутниковой связи Starlink активно пользуются вооруженные силы Украины в зоне спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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