Кадыров передал Илону Маску «респект от бойцов» за Starlink
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил основателя компании Space X Илона Маска за системы спутниковой связи Starlink. Так он прокомментировал пост Маска с опровержением информации о подаренном Кадырову электропикапе Cybertruck.
Глава Чечни призвал Маска не обращать внимания «на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ» и продолжать работать и достигать новых вершин. Он добавил, что разработки американского бизнесмена сильно помогают.
«Отдельное спасибо за Starlink. Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект», – отметил Кадыров.
17 августа Кадыров сообщил, что в Чечне «получили от уважаемого Маска кибертрак «Тесла». На опубликованном видеоролике глава Чечни провел тест-драйв пикапа, в багажнике которого был установлен пулемет. Кадыров пообещал отправить Cybertruck в зону спецоперации на Украине.
Системами спутниковой связи Starlink активно пользуются вооруженные силы Украины в зоне спецоперации. 9 февраля портал Defense One со ссылкой на украинские источники сообщил, что российские военные начали использовать Starlink. Сведения позже опроверг Маск. Он подчеркнул, что компания не продает терминалы Starlink России прямо или косвенно. В Кремле также заявили, что эти системы не поставляются в страну.