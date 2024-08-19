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Кадыров передал Илону Маску «респект от бойцов» за Starlink

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил основателя компании Space X Илона Маска за системы спутниковой связи Starlink. Так он прокомментировал пост Маска с опровержением информации о подаренном Кадырову электропикапе Cybertruck.

Глава Чечни призвал Маска не обращать внимания «на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ» и продолжать работать и достигать новых вершин. Он добавил, что разработки американского бизнесмена сильно помогают.

«Отдельное спасибо за Starlink. Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект», – отметил Кадыров.

17 августа Кадыров сообщил, что в Чечне «получили от уважаемого Маска кибертрак «Тесла». На опубликованном видеоролике глава Чечни провел тест-драйв пикапа, в багажнике которого был установлен пулемет. Кадыров пообещал отправить Cybertruck в зону спецоперации на Украине.

18 августа Маск опроверг информацию о подарке «российскому генералу».

Системами спутниковой связи Starlink активно пользуются вооруженные силы Украины в зоне спецоперации. 9 февраля портал Defense One со ссылкой на украинские источники сообщил, что российские военные начали использовать Starlink. Сведения позже опроверг Маск. Он подчеркнул, что компания не продает терминалы Starlink России прямо или косвенно. В Кремле также заявили, что эти системы не поставляются в страну.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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