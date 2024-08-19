Кадыров передал Илону Маску «респект от бойцов» за Starlink

Системами спутниковой связи Starlink активно пользуются вооруженные силы Украины в зоне спецоперации. 9 февраля портал Defense One со ссылкой на украинские источники сообщил, что российские военные начали использовать Starlink. Сведения позже опроверг Маск. Он подчеркнул, что компания не продает терминалы Starlink России прямо или косвенно. В Кремле также заявили, что эти системы не поставляются в страну.