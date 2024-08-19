Маск опроверг информацию о подаренном Кадырову Cybertruck

Проблемы с Cybertruck возникли практически сразу после старта продаж. В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов в США из-за «залипания» педали газа. Это следовало из отчета национальной администрации безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г.