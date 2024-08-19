Маск опроверг информацию о подаренном Кадырову Cybertruck
Основатель Tesla Илон Маск не дарил электропикап Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом заявил сам предприниматель, отвечая на вопрос пользователя в X.
«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу?» – написал он. Маск заявил, что это «еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ».
17 августа Кадыров сообщил, что в Чечне «получили от уважаемого Илона Маска кибертрак "Тесла"». На опубликованном видео глава Чечни провел тест-драйв пикапа, в багажнике которого был установлен пулемет. Кадыров заявил, что далее Cybertruck отправится в зону спецоперации на Украине.
О первом Tesla Cybertruck в России стало известно в мае. Тогда об этом сообщила компания Moscow Tesla Club, которая и доставила его в Россию. Электропикап заметили на улицах центра Москвы.
Проблемы с Cybertruck возникли практически сразу после старта продаж. В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов в США из-за «залипания» педали газа. Это следовало из отчета национальной администрации безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г.