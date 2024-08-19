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Маск опроверг информацию о подаренном Кадырову Cybertruck

Ведомости

Основатель Tesla Илон Маск не дарил электропикап Cybertruck главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом заявил сам предприниматель, отвечая на вопрос пользователя в X.

«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу?» – написал он. Маск заявил, что это «еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ».

17 августа Кадыров сообщил, что в Чечне «получили от уважаемого Илона Маска кибертрак "Тесла"». На опубликованном видео глава Чечни провел тест-драйв пикапа, в багажнике которого был установлен пулемет. Кадыров заявил, что далее Cybertruck отправится в зону спецоперации на Украине.

О первом Tesla Cybertruck в России стало известно в мае. Тогда об этом сообщила компания Moscow Tesla Club, которая и доставила его в Россию. Электропикап заметили на улицах центра Москвы.

Проблемы с Cybertruck возникли практически сразу после старта продаж. В апреле Tesla отозвала 3878 электропикапов в США из-за «залипания» педали газа. Это следовало из отчета национальной администрации безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США. Отзыв затронул все Cybertruck 2024 модельного года, выпущенные с 13 ноября 2023 г. по 4 апреля 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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