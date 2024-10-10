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ОС «Аврора» адаптируют под автомобили и игровые консоли

Но как пользователям обновлять версии на этих устройствах, разработчики еще не придумали
Мария Арялина
Российские автомобили могут оснастить отечественной ОС «Аврора»/ Евгений Разумный / Ведомости

Принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) анонсировала программу «Аврора+». Она в ближайшие пару лет позволит развернуть российскую операционную систему (ОС) «Аврора» на любых устройствах, в том числе на автомобилях, телевизорах и роутерах. Об этом 9 октября рассказал генеральный директор «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес на конференции «Аврора. Своя конференция».

«Аврора+» – это «следующая парадигма», когда компания «не просто портирует ОС», а передает ее на доработку самим разработчикам, уточнил Эйгес «Ведомостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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