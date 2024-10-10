ОС «Аврора» адаптируют под автомобили и игровые консоли

Принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) анонсировала программу «Аврора+». Она в ближайшие пару лет позволит развернуть российскую операционную систему (ОС) «Аврора» на любых устройствах, в том числе на автомобилях, телевизорах и роутерах. Об этом 9 октября рассказал генеральный директор «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес на конференции «Аврора. Своя конференция».