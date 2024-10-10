ОС «Аврора» адаптируют под автомобили и игровые консоли

ОС «Аврора» адаптируют под автомобили и игровые консолиНо как пользователям обновлять версии на этих устройствах, разработчики еще не придумали
Принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) анонсировала программу «Аврора+». Она в ближайшие пару лет позволит развернуть российскую операционную систему (ОС) «Аврора» на любых устройствах, в том числе на автомобилях, телевизорах и роутерах. Об этом 9 октября рассказал генеральный директор «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес на конференции «Аврора. Своя конференция».
«Аврора+» – это «следующая парадигма», когда компания «не просто портирует ОС», а передает ее на доработку самим разработчикам, уточнил Эйгес «Ведомостям».
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