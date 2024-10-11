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«Глонасс» и «Газпром космические системы» займутся низкоорбитальными спутниками

Для полного покрытия Земли связью компаниям может потребоваться не менее 150 млрд рублей
Анна Устинова
Госкорпорация «Роскосмос»

Оператор государственной информсистемы (ГИС) «ЭРА-Глонасс» АО «Глонасс» и российский частный коммерческий оператор спутниковой связи «Газпром космические системы» (ГКС) договорились о партнерстве по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки. Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном газовом форуме. «Глонасс» займется созданием сервисов и абонентских терминалов для конечных пользователей из отраслей транспорта и логистики, для авиабеспилотников, компаний ТЭКа, туризма, лесного комплекса и проч., а ГКС будет на своем заводе производить сами спутники.

На форуме «Глонасс» представила образец терминала – решения персональной спутниковой связи, предназначенного для онлайн-передачи голоса, данных, экстренных сообщений. Потенциальными пользователями таких устройств могут быть миллионы специалистов из целого ряда сфер, которые сегодня ежедневно работают вне зон действия сотовой связи: это лесной комплекс, энергетический сектор, пассажирская и грузовая автомобильная логистика, морские перевозки, отметил гендиректор «Глонасс» Алексей Райкевич. «Сотрудничество двух компаний поможет решать и ряд глобальных задач, стоящих перед нашей страной: обеспечивать единое информационное пространство, быть опорой для создания цифровой экономики и драйвером для создания отечественных космических технологий и систем», – прокомментировал сотрудничество генеральный директор ГКС Дмитрий Севастьянов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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