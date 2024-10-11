«Глонасс» и «Газпром космические системы» займутся низкоорбитальными спутниками

На форуме «Глонасс» представила образец терминала – решения персональной спутниковой связи, предназначенного для онлайн-передачи голоса, данных, экстренных сообщений. Потенциальными пользователями таких устройств могут быть миллионы специалистов из целого ряда сфер, которые сегодня ежедневно работают вне зон действия сотовой связи: это лесной комплекс, энергетический сектор, пассажирская и грузовая автомобильная логистика, морские перевозки, отметил гендиректор «Глонасс» Алексей Райкевич. «Сотрудничество двух компаний поможет решать и ряд глобальных задач, стоящих перед нашей страной: обеспечивать единое информационное пространство, быть опорой для создания цифровой экономики и драйвером для создания отечественных космических технологий и систем», – прокомментировал сотрудничество генеральный директор ГКС Дмитрий Севастьянов.