«Глонасс» и «Газпром космические системы» займутся низкоорбитальными спутниками

«Глонасс» и «Газпром космические системы» займутся низкоорбитальными спутникамиДля полного покрытия Земли связью компаниям может потребоваться не менее 150 млрд рублей
Оператор государственной информсистемы (ГИС) «ЭРА-Глонасс» АО «Глонасс» и российский частный коммерческий оператор спутниковой связи «Газпром космические системы» (ГКС) договорились о партнерстве по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки. Соответствующее соглашение стороны подписали на Петербургском международном газовом форуме. «Глонасс» займется созданием сервисов и абонентских терминалов для конечных пользователей из отраслей транспорта и логистики, для авиабеспилотников, компаний ТЭКа, туризма, лесного комплекса и проч., а ГКС будет на своем заводе производить сами спутники.
На форуме «Глонасс» представила образец терминала – решения персональной спутниковой связи, предназначенного для онлайн-передачи голоса, данных, экстренных сообщений. Потенциальными пользователями таких устройств могут быть миллионы специалистов из целого ряда сфер, которые сегодня ежедневно работают вне зон действия сотовой связи: это лесной комплекс, энергетический сектор, пассажирская и грузовая автомобильная логистика, морские перевозки, отметил гендиректор «Глонасс» Алексей Райкевич. «Сотрудничество двух компаний поможет решать и ряд глобальных задач, стоящих перед нашей страной: обеспечивать единое информационное пространство, быть опорой для создания цифровой экономики и драйвером для создания отечественных космических технологий и систем», – прокомментировал сотрудничество генеральный директор ГКС Дмитрий Севастьянов.