Краткий гид по взбесившимся гаджетам

Но у каждой квартиры своя планировка и мебель, поэтому искусственный интеллект надо обучить узнавать и «понимать» пространство вокруг него. Для этого стоп-кадры, снятые пылесосом, просматривают люди, объясняет журнал MIT Technology Review. Они обводят предметы на снимках и подписывают, что это – стол, стул, нога человека, кошка… На такую работу, как правило, подрядчики нанимают людей в странах с низкой оплатой труда. iRobot использовал труд венесуэльцев. А те, видимо, для того чтобы как-то скрасить свою однообразную работу, создали форум и начали выкладывали туда самые интересные и пикантные сцены, попавшие в объектив камеры пылесоса. В какой-то момент эти фото утекли в сеть. В iRobot заявили, что самообучающиеся пылесосы использовались только в тех домах, чьи хозяева согласились за вознаграждение помочь компании в сборе данных. И что на каждом пылесосе была ярко-зеленая наклейка «Идет видеозапись». Но, видимо, добровольцам и в голову не могло прийти, что участие в обучении нейросети выльется в публикацию приватных фото их жизни в открытом доступе.