Госсектор активно нанимает специалистов по информбезопасности

Госсектор активно нанимает специалистов по информбезопасностиЭксперты связывают это как с усилением регулирования, так и с ростом хакерской активности
За последние два года количество открытых вакансий в сфере информационной безопасности (ИБ) в российских государственных организациях выросло более чем в 2 раза – с 563 в первом полугодии 2022 г. до 1226 в первом полугодии 2024 г. Такая статистика приводится в совместном исследовании hh.ru и МТС RED (есть в распоряжении «Ведомостей»).
По данным компаний, в первом полугодии 2022 г. во всех компаниях и организациях, имеющих объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ; госсектор, связь, банки и т. д.), было открыто 10 074 вакансии на позиции специалистов по ИБ. В первом полугодии 2024 г. таких вакансий было в 1,5 раза больше – 14 547, рост составил 48%.
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