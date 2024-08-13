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Госсектор активно нанимает специалистов по информбезопасности

Эксперты связывают это как с усилением регулирования, так и с ростом хакерской активности
Мария Арялина
Специалисты в сфере кибербезопасности потребовались всем – госорганам, транспортникам, банкирам/ Евгений Разумный / Ведомости

За последние два года количество открытых вакансий в сфере информационной безопасности (ИБ) в российских государственных организациях выросло более чем в 2 раза – с 563 в первом полугодии 2022 г. до 1226 в первом полугодии 2024 г. Такая статистика приводится в совместном исследовании hh.ru и МТС RED (есть в распоряжении «Ведомостей»).

По данным компаний, в первом полугодии 2022 г. во всех компаниях и организациях, имеющих объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ; госсектор, связь, банки и т. д.), было открыто 10 074 вакансии на позиции специалистов по ИБ. В первом полугодии 2024 г. таких вакансий было в 1,5 раза больше – 14 547, рост составил 48%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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