Госсектор активно нанимает специалистов по информбезопасности

За последние два года количество открытых вакансий в сфере информационной безопасности (ИБ) в российских государственных организациях выросло более чем в 2 раза – с 563 в первом полугодии 2022 г. до 1226 в первом полугодии 2024 г. Такая статистика приводится в совместном исследовании hh.ru и МТС RED (есть в распоряжении «Ведомостей»).