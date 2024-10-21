Объем госзакупок iPhone за год вырос в 4 раза

Госорганы стали вводить запрет на использование iPhone, после того как в июне 2023 г. ФСБ совместно с ФСО заявили о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Как сообщала ФСБ, заражению подверглось несколько тысяч смартфонов бренда. Помимо слежки за российскими пользователями спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Речь шла о заражении устройств сотрудников дипведомств стран НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и КНР.