Объем госзакупок iPhone за год вырос в 4 раза

Объем госзакупок iPhone за год вырос в 4 разаНо больше всего по процедуре госзакупок приобрели смартфонов Samsung
Суммарный объем проведенных госзакупок iPhone за девять месяцев 2024 г. вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Итоговая сумма по заключенным контрактам за три квартала 2024 г. составила 6 879 899 руб. по сравнению с 1 642 166 руб. за аналогичный период 2023 г., рассказал «Ведомостям» представитель площадки торгов «Тендерплан».
Госорганы стали вводить запрет на использование iPhone, после того как в июне 2023 г. ФСБ совместно с ФСО заявили о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Как сообщала ФСБ, заражению подверглось несколько тысяч смартфонов бренда. Помимо слежки за российскими пользователями спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Речь шла о заражении устройств сотрудников дипведомств стран НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и КНР.