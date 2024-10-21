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Объем госзакупок iPhone за год вырос в 4 раза

Но больше всего по процедуре госзакупок приобрели смартфонов Samsung
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости

Суммарный объем проведенных госзакупок iPhone за девять месяцев 2024 г. вырос в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Итоговая сумма по заключенным контрактам за три квартала 2024 г. составила 6 879 899 руб. по сравнению с 1 642 166 руб. за аналогичный период 2023 г., рассказал «Ведомостям» представитель площадки торгов «Тендерплан».

Госорганы стали вводить запрет на использование iPhone, после того как в июне 2023 г. ФСБ совместно с ФСО заявили о раскрытии разведывательной акции США с использованием вируса на мобильных устройствах Apple. Как сообщала ФСБ, заражению подверглось несколько тысяч смартфонов бренда. Помимо слежки за российскими пользователями спецслужба также обнаружила вирус на гаджетах зарубежных абонентов, использующих сим-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России. Речь шла о заражении устройств сотрудников дипведомств стран НАТО и постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и КНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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