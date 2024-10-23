ВТБ начал закупать отечественные принтеры «Катюша»

ВТБ планирует постепенно замещать используемые сегодня зарубежные принтеры «Катюшами» во всей сети отделений и офисов банка, уточнил он. Представитель банка уточнил, что к форуму БРИКС, который открылся в Казани 22 октября, банк оборудовал российскими принтерами все свои временные точки в городе.