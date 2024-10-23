ВТБ начал закупать отечественные принтеры «Катюша»На первом этапе речь идет о покупке порядка 1500 устройств
ВТБ переходит на принтеры российского производителя офисной техники ГК «Катюша», сообщил «Ведомостям» заместитель руководителя технологического блока и старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов. На первом этапе речь идет о покупке порядка 1500 принтеров двух моделей с возможностью печати, сканирования и копирования документов, уточнил он. Тестированием и обслуживанием принтеров займется «Т1 Сервионика» (входит в «Холдинг Т1»).
ВТБ планирует постепенно замещать используемые сегодня зарубежные принтеры «Катюшами» во всей сети отделений и офисов банка, уточнил он. Представитель банка уточнил, что к форуму БРИКС, который открылся в Казани 22 октября, банк оборудовал российскими принтерами все свои временные точки в городе.
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