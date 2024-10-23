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ВТБ начал закупать отечественные принтеры «Катюша»

На первом этапе речь идет о покупке порядка 1500 устройств
Мария Арялина
Пресс-служба «КАТЮША ПРИНТ»

ВТБ переходит на принтеры российского производителя офисной техники ГК «Катюша», сообщил «Ведомостям» заместитель руководителя технологического блока и старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов. На первом этапе речь идет о покупке порядка 1500 принтеров двух моделей с возможностью печати, сканирования и копирования документов, уточнил он. Тестированием и обслуживанием принтеров займется «Т1 Сервионика» (входит в «Холдинг Т1»).

ВТБ планирует постепенно замещать используемые сегодня зарубежные принтеры «Катюшами» во всей сети отделений и офисов банка, уточнил он. Представитель банка уточнил, что к форуму БРИКС, который открылся в Казани 22 октября, банк оборудовал российскими принтерами все свои временные точки в городе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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