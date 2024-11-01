Маркетплейс аудиотуров WeGoTrip привлек $450 000 от Iskra Ventures

Маркетплейс аудиотуров WeGoTrip привлек $450 000 от Iskra VenturesТеперь компания будет генерировать аудиотуры с помощью ИИ
Фонд посевных инвестиций Iskra Ventures инвестирует до $450 000 в виде конвертируемого займа в маркетплейс аудиотуров WeGoTrip в два этапа в течение полугода, рассказал «Ведомостям» представитель фонда. Еще $100 000 сервис привлек от неназванного частного инвестора, уточнил сооснователь компании Александр Головатый.
В октябре фонд вложил в компанию первую часть суммы. Инвестиции будут конвертированы в долю при следующем раунде. WeGoTrip планирует направить привлеченные деньги на разработку алгоритма для генерации аудиоэкскурсий с помощью искусственного интеллекта.
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