Маркетплейс аудиотуров WeGoTrip привлек $450 000 от Iskra Ventures

Фонд посевных инвестиций Iskra Ventures инвестирует до $450 000 в виде конвертируемого займа в маркетплейс аудиотуров WeGoTrip в два этапа в течение полугода, рассказал «Ведомостям» представитель фонда. Еще $100 000 сервис привлек от неназванного частного инвестора, уточнил сооснователь компании Александр Головатый.