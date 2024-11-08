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ФСБ готовит закон о подключении бизнеса к госсистеме мониторинга кибератак

Сейчас участие в системе обязательно только для субъектов критической инфраструктуры
Мария Арялина
Для тщательного отслеживания киберинцидентов придется менять федеральное законодательство/ Freepik

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ разрабатывает законопроект, который станет основополагающим документом, определяющим порядок работы Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Документ определит всех участников системы, их задачи, права, обязанности и ответственность, а также регламентирует подключение к системе компаний, не являющихся субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом рассказал заместитель директора НКЦКИ Петр Белов на SOC Forum 2024.

В кулуарах форума Белов уточнил «Ведомостям», что проект закона уже обсуждался со ФСТЭК и Минцифры и НКЦКИ сейчас анализирует их предложения. «Я думаю, что, может быть, в следующем году, в начале года, мы внесем его на рассмотрение [в Госдуму]», – уточнил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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