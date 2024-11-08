ФСБ готовит закон о подключении бизнеса к госсистеме мониторинга кибератак

ФСБ готовит закон о подключении бизнеса к госсистеме мониторинга кибератакСейчас участие в системе обязательно только для субъектов критической инфраструктуры
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) при ФСБ разрабатывает законопроект, который станет основополагающим документом, определяющим порядок работы Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Документ определит всех участников системы, их задачи, права, обязанности и ответственность, а также регламентирует подключение к системе компаний, не являющихся субъектами критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом рассказал заместитель директора НКЦКИ Петр Белов на SOC Forum 2024.
В кулуарах форума Белов уточнил «Ведомостям», что проект закона уже обсуждался со ФСТЭК и Минцифры и НКЦКИ сейчас анализирует их предложения. «Я думаю, что, может быть, в следующем году, в начале года, мы внесем его на рассмотрение [в Госдуму]», – уточнил он.