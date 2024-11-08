ФСБ готовит закон о подключении бизнеса к госсистеме мониторинга кибератак

В кулуарах форума Белов уточнил «Ведомостям», что проект закона уже обсуждался со ФСТЭК и Минцифры и НКЦКИ сейчас анализирует их предложения. «Я думаю, что, может быть, в следующем году, в начале года, мы внесем его на рассмотрение [в Госдуму]», – уточнил он.