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МВД пожаловалось на невозможность замены серверов на отечественных процессорах

При выходе из строя оперативно обновить такое оборудование не удается
Мария Арялина
АО «МЦСТ» намерено «решить вопросы с возобновлением поставок» оборудования на процессорах «Эльбрус»/ Евгений Разумный / Ведомости

Министерство внутренних дел России видит проблемы с заменой серверов на базе микропроцессора отечественного производства «Эльбрус» (разработчик – АО «МЦСТ»). Об этом рассказал заместитель начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Игорь Кашпур на заседании в Совете Федерации 7 ноября.

«Эксплуатация показала невысокую отказоустойчивость серверов на базе процессоров «Эльбрус». У МВД фактически отсутствует возможность оперативной замены такого серверного оборудования при выходе его из строя вследствие форс-мажорных обстоятельств – ввиду того, что его поставки осуществляются только в плановом порядке», – отметил Кашпур. Он пояснил, что в МЦСТ на запросы МВД отвечают, что резерв процессоров «Эльбрус» распределен, а новые партии временно не производятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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