МВД пожаловалось на невозможность замены серверов на отечественных процессорах

МВД пожаловалось на невозможность замены серверов на отечественных процессорахПри выходе из строя оперативно обновить такое оборудование не удается
Министерство внутренних дел России видит проблемы с заменой серверов на базе микропроцессора отечественного производства «Эльбрус» (разработчик – АО «МЦСТ»). Об этом рассказал заместитель начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Игорь Кашпур на заседании в Совете Федерации 7 ноября.
«Эксплуатация показала невысокую отказоустойчивость серверов на базе процессоров «Эльбрус». У МВД фактически отсутствует возможность оперативной замены такого серверного оборудования при выходе его из строя вследствие форс-мажорных обстоятельств – ввиду того, что его поставки осуществляются только в плановом порядке», – отметил Кашпур. Он пояснил, что в МЦСТ на запросы МВД отвечают, что резерв процессоров «Эльбрус» распределен, а новые партии временно не производятся.