МВД пожаловалось на невозможность замены серверов на отечественных процессорах

«Эксплуатация показала невысокую отказоустойчивость серверов на базе процессоров «Эльбрус». У МВД фактически отсутствует возможность оперативной замены такого серверного оборудования при выходе его из строя вследствие форс-мажорных обстоятельств – ввиду того, что его поставки осуществляются только в плановом порядке», – отметил Кашпур. Он пояснил, что в МЦСТ на запросы МВД отвечают, что резерв процессоров «Эльбрус» распределен, а новые партии временно не производятся.