В половине бизнес-процессов предприятий используется незрелый отечественный софт

В половине бизнес-процессов предприятий используется незрелый отечественный софтОтечественных решений достаточно, но многие из них не заменяют весь функционал иностранных продуктов
Отечественным IT-решениям, которые используются в производственных и административных процессах промышленных предприятий, все еще нужна доработка. Для поддержания стабильной работы промышленности перевести на российский софт необходимо 837 бизнес-процессов. Но по 425 позициям IT-продукты нуждаются в совершенствовании, а для 412 бизнес-задач отечественные аналоги иностранных продуктов отсутствуют как таковые. Такие данные привел 13 ноября директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (АНО «ЦКИТ») Илья Массух на межотраслевом демодне ИЦК (индустриальных центров компетенций), объединяющих 10 индустрий.
Согласно презентации Массуха, больше всего доработок требуют отечественные решения в области общего и специального машиностроения, автомобилестроения, двигателестроения, энергетики и ЖКХ. А от отсутствия замены иностранных продуктов значительно страдают агропром, автомобилестроение, электроника и микроэлектроника.