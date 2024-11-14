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/ Технологии

В половине бизнес-процессов предприятий используется незрелый отечественный софт

Отечественных решений достаточно, но многие из них не заменяют весь функционал иностранных продуктов
Анна Устинова
В России сейчас развернулась борьба десятков недоработанных IT-решений за право заменить софт ушедших западных вендоров/ Андрей Гордеев / Ведомости

Отечественным IT-решениям, которые используются в производственных и административных процессах промышленных предприятий, все еще нужна доработка. Для поддержания стабильной работы промышленности перевести на российский софт необходимо 837 бизнес-процессов. Но по 425 позициям IT-продукты нуждаются в совершенствовании, а для 412 бизнес-задач отечественные аналоги иностранных продуктов отсутствуют как таковые. Такие данные привел 13 ноября директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (АНО «ЦКИТ») Илья Массух на межотраслевом демодне ИЦК (индустриальных центров компетенций), объединяющих 10 индустрий.

Согласно презентации Массуха, больше всего доработок требуют отечественные решения в области общего и специального машиностроения, автомобилестроения, двигателестроения, энергетики и ЖКХ. А от отсутствия замены иностранных продуктов значительно страдают агропром, автомобилестроение, электроника и микроэлектроника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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