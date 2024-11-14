В половине бизнес-процессов предприятий используется незрелый отечественный софт

Отечественным IT-решениям, которые используются в производственных и административных процессах промышленных предприятий, все еще нужна доработка. Для поддержания стабильной работы промышленности перевести на российский софт необходимо 837 бизнес-процессов. Но по 425 позициям IT-продукты нуждаются в совершенствовании, а для 412 бизнес-задач отечественные аналоги иностранных продуктов отсутствуют как таковые. Такие данные привел 13 ноября директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий (АНО «ЦКИТ») Илья Массух на межотраслевом демодне ИЦК (индустриальных центров компетенций), объединяющих 10 индустрий.