Россияне отдают предпочтение новым iPhone вместо подержанных

После всплеска продаж в III квартале вторичный рынок iPhone вошел в стагнацию. По данным «Авито», продажи смартфонов Apple предыдущих версий в августе – сентябре в ресейле выросли на 5% на фоне ожиданий новой модели iPhone 16. В то же время на маркетплейсе Ozon в I и II кварталах продажи б/у устройств Apple не превышали 4000, в III квартале взлетели почти до 8000, а затем вернулись к исходным значениям, следует из статистики сервиса аналитики MPSTATS. Сами площадки абсолютных показателей не приводят.