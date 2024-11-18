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Россияне отдают предпочтение новым iPhone вместо подержанных

Вторичный рынок Apple в России переживает стагнацию
Ника Сизова
Алексей Орлов / Ведомости

После всплеска продаж в III квартале вторичный рынок iPhone вошел в стагнацию. По данным «Авито», продажи смартфонов Apple предыдущих версий в августе – сентябре в ресейле выросли на 5% на фоне ожиданий новой модели iPhone 16. В то же время на маркетплейсе Ozon в I и II кварталах продажи б/у устройств Apple не превышали 4000, в III квартале взлетели почти до 8000, а затем вернулись к исходным значениям, следует из статистики сервиса аналитики MPSTATS. Сами площадки абсолютных показателей не приводят.

Доля «яблочных» смартфонов на вторичном рынке остается самой высокой, отмечает руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» классифайда Павел Комаров. В III квартале 2024 г. на устройства этого бренда пришлось 63% всех продаж подержанных смартфонов. Второе место на вторичном рынке занимают смартфоны от бренда Samsung. Доля проданных устройств главного конкурента «яблока» – 12% от общего объема продаж в ресейле, следует из данных «Авито».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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