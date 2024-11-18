Россияне отдают предпочтение новым iPhone вместо подержанных

Россияне отдают предпочтение новым iPhone вместо подержанныхВторичный рынок Apple в России переживает стагнацию
После всплеска продаж в III квартале вторичный рынок iPhone вошел в стагнацию. По данным «Авито», продажи смартфонов Apple предыдущих версий в августе – сентябре в ресейле выросли на 5% на фоне ожиданий новой модели iPhone 16. В то же время на маркетплейсе Ozon в I и II кварталах продажи б/у устройств Apple не превышали 4000, в III квартале взлетели почти до 8000, а затем вернулись к исходным значениям, следует из статистики сервиса аналитики MPSTATS. Сами площадки абсолютных показателей не приводят.
Доля «яблочных» смартфонов на вторичном рынке остается самой высокой, отмечает руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» классифайда Павел Комаров. В III квартале 2024 г. на устройства этого бренда пришлось 63% всех продаж подержанных смартфонов. Второе место на вторичном рынке занимают смартфоны от бренда Samsung. Доля проданных устройств главного конкурента «яблока» – 12% от общего объема продаж в ресейле, следует из данных «Авито».