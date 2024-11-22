Операторы связи могут получить льготные кредиты на покупку оборудования

Операторы связи могут получить льготные кредиты на покупку оборудованияТелекомбизнес согласен на любые условия, если ставки по кредитам станут ниже текущих
Телекомоператоры могут получить еще одну меру поддержки для покупки отечественного оборудования для магистральных сетей связи и запуска 5G – льготные кредиты. Такое мероприятие содержится в паспорте федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет» по готовящемуся национальному проекту «Экономика данных». Инициатива действительно обсуждается игроками рынка вместе с регулятором, подтвердили источники «Ведомостей» в двух операторах.
Льготные процентные ставки по кредитам могут действовать для приобретения оборудования в целях создания сетей связи 5G в городах-миллионниках. Кроме того, их можно будет брать на покупку российского оборудования для магистральных линий связи в целях обеспечения фиксированным широкополосным доступом (ШПД) на скорости от 1 Гбит/с многоквартирных домов в городах с населением от 100 000 до 1 млн человек, указано в предварительной версии федпроекта. Конкретные ставки в проекте документа не прописаны. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых.