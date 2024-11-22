Операторы связи могут получить льготные кредиты на покупку оборудования

Льготные процентные ставки по кредитам могут действовать для приобретения оборудования в целях создания сетей связи 5G в городах-миллионниках. Кроме того, их можно будет брать на покупку российского оборудования для магистральных линий связи в целях обеспечения фиксированным широкополосным доступом (ШПД) на скорости от 1 Гбит/с многоквартирных домов в городах с населением от 100 000 до 1 млн человек, указано в предварительной версии федпроекта. Конкретные ставки в проекте документа не прописаны. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых.