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Операторы связи могут получить льготные кредиты на покупку оборудования

Телекомбизнес согласен на любые условия, если ставки по кредитам станут ниже текущих
Анна Устинова
Пока льготные кредиты обещают только на сети 5G в миллионниках и на скоростной интернет в городах поменьше/ Андрей Гордеев / Ведомости

Телекомоператоры могут получить еще одну меру поддержки для покупки отечественного оборудования для магистральных сетей связи и запуска 5G – льготные кредиты. Такое мероприятие содержится в паспорте федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет» по готовящемуся национальному проекту «Экономика данных». Инициатива действительно обсуждается игроками рынка вместе с регулятором, подтвердили источники «Ведомостей» в двух операторах.

Льготные процентные ставки по кредитам могут действовать для приобретения оборудования в целях создания сетей связи 5G в городах-миллионниках. Кроме того, их можно будет брать на покупку российского оборудования для магистральных линий связи в целях обеспечения фиксированным широкополосным доступом (ШПД) на скорости от 1 Гбит/с многоквартирных домов в городах с населением от 100 000 до 1 млн человек, указано в предварительной версии федпроекта. Конкретные ставки в проекте документа не прописаны. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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