Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных

Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данныхСейчас их требуют слишком много, и это провоцирует новые утечки
Роскомнадзор (РКН) предложил профильным министерствам составить стандартизированные шаблоны для сбора персональных данных (ПД) по отраслям и провести общую ревизию правовых оснований для сбора этой информации. С такой инициативой выступил замруководителя службы Милош Вагнер на дискуссии «Развитие законодательного регулирования в области информационной безопасности» в Госдуме 25 ноября. В дискуссии также приняли участие представители правительства, профильных ассоциаций и крупных компаний.
Встреча была посвящена обсуждению законопроекта об оборотных штрафах за утечки ПД, который может быть принят во втором чтении уже 26 ноября. Об этом напомнил участвовавший в дискуссии зампред комитета по информполитике Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР).
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