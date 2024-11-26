Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных

Роскомнадзор (РКН) предложил профильным министерствам составить стандартизированные шаблоны для сбора персональных данных (ПД) по отраслям и провести общую ревизию правовых оснований для сбора этой информации. С такой инициативой выступил замруководителя службы Милош Вагнер на дискуссии «Развитие законодательного регулирования в области информационной безопасности» в Госдуме 25 ноября. В дискуссии также приняли участие представители правительства, профильных ассоциаций и крупных компаний.