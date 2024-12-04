Китай отрезал США от важных для хайтека материалов

При этом если в 2023 г., до первых ограничений КНР, США импортировали именно оттуда 53% галлия и 54% германия, то в 2024 г. импорт оттуда, пишут Reuters и Bloomberg, был полностью прекращен. Агентства сообщают, что американская промышленность вместо этого использовала имеющиеся запасы или закупала материалы из других стран. Но при этом, обращает внимание Красноженов, там же указывается, что в ноябре Геологическая служба США сообщила, что полный запрет на экспорт Китаем галлия и германия нанесет экономике США ущерб в размере $3,4 млрд.