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Китай отрезал США от важных для хайтека материалов

Это стало ответом на последний масштабный пакет санкций США по чипам
Владимир Кулагин
Китай и США углубляют «полупроводниковую войну» между собой новыми санкциями
Китай и США углубляют «полупроводниковую войну» между собой новыми санкциями / NurPhoto via AFP

Министерство коммерции КНР объявило 3 декабря о полном запрете поставок в США ряда товаров двойного назначения (могут применяться как в гражданской, так и в военной сферах), в частности изделий, связанных с галлием, германием, сурьмой и неназванными сверхтвердыми материалами. Они применяются при производстве полупроводниковых изделий, аккумуляторов и боеприпасов. Экспорт графита в США (используется в различных промышленных отраслях, в том числе при создании электрокаров и в ядерной энергетике) отныне будет подлежать более строгой проверке конечных пользователей.

Упомянутые меры обоснованы в том числе и соображениями нацбезопасности и последовали сразу за решением администрации президента США Джо Байдена 2 декабря ввести третий масштабный пакет санкций против полупроводниковой отрасли КНР, который затронул 140 компаний. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил на брифинге 3 декабря, что Пекин в этой связи сделал «серьезное представление» США.

Китай объявлял до этого общие ограничения на экспорт галлия и германия еще в июле 2023 г., потребовав согласовывать с министерством коммерции каждую такую операцию (что подняло в Европе цены на эти металлы почти вдвое), на синтетический и натуральный графит – в октябре 2023 г., а на сурьму – в августе 2024 г. (цены на триоксид сурьмы выросли с начала года более чем на 200%).

Согласно данным геологической службы США, на долю Китая приходится около 98% всего мирового производства галлия, 60% германия и 48% сурьмы. Галлий и германий используются в производстве высокоскоростных микропроцессоров, оборонном комплексе и секторе возобновляемой энергетики и зависимость США по галлию составляет 100%, а по германию – более 50%, подчеркивает руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. И запрет на экспорт данных металлов из Китая в США выглядит достаточно значимым для рынка с учетом применения металлов в стратегически важных отраслях.

При этом если в 2023 г., до первых ограничений КНР, США импортировали именно оттуда 53% галлия и 54% германия, то в 2024 г. импорт оттуда, пишут Reuters и Bloomberg, был полностью прекращен. Агентства сообщают, что американская промышленность вместо этого использовала имеющиеся запасы или закупала материалы из других стран. Но при этом, обращает внимание Красноженов, там же указывается, что в ноябре Геологическая служба США сообщила, что полный запрет на экспорт Китаем галлия и германия нанесет экономике США ущерб в размере $3,4 млрд.

Аналогично и с сурьмой, только 18% американского спроса на которую удовлетворяется за счет переработки свинцово-кислотных аккумуляторов, а в остальном за счет импорта (в США ее не добывают с 2001 г., пишет Forbes). Если до сентября 2024 г. доля Китая в сырьевых поставках США составляла более 60%, то уже в октябре поставки оттуда рухнули на 97%.

Галлий и германий чаще всего получают в качестве побочного продукта на предприятиях, специализирующихся на производстве цинка, свинца или при работе с бокситами. Эти элементы нельзя считать очень редкими, но они рассеяны в земной коре, не образуют месторождений, и их получение в чистом виде является дорогостоящим.

Галлий используется в полупроводниках, а германий также применяется в инфракрасной технике, оптоволоконных кабелях и солнечной энергетике. Сурьма используется при производстве боеприпасов, в очках ночного видения, аккумуляторах и фотоэлектрическом оборудовании, а также ядерной энергетике. Графит – один из основных компонентов батарей, в том числе для электромобилей.

2 декабря бюро промышленности и безопасности министерства торговли США ввело третий по счету пакет экспортных ограничений с 2022 г., что затрагивает 140 компаний из КНР: на микросхемы памяти с высокой пропускной способностью (HBM), которые используются в ИИ-чипах, 24 типа оборудования и три категории программного обеспечения для разработки полупроводников. Многие из попавших под новые ограничения компаний, по версии Вашингтона, сотрудничают с Huawei.

Байден на исходе своего срока ввел достаточно чувствительные меры не только по чипам, но и против китайских компаний, которые подозревают в помощи России. А Китай, вероятно, теперь решил специально наращивать в ответ свои ограничения, не дожидаясь прихода к власти Трампа и готовя себе тем самым более сильную позицию для переговоров, говорит директор ИСАА МГУ Алексей Маслов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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