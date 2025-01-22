Бизнес и АНО «Цифровая экономика» найдут 10 проблем и 10 мегавозможностей

Бизнес и АНО «Цифровая экономика» найдут 10 проблем и 10 мегавозможностейОб этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор АНО Сергей Плуготаренко
АНО «Цифровая экономика» запустит новый формат работы с бизнесом «10–10–10». Учредители АНО, среди которых «Сбер», VK, «Яндекс», МТС и т. д., совместно будут формулировать 10 проблем, 10 рисков и 10 предложений, над которыми бизнес и государство будут работать в контексте развития национальных целей по цифровизации страны. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор АНО Сергей Плуготаренко.
В соответствии с принципом «10–10–10» АНО «Цифровая экономика» займется консолидацией мнений и предложений бизнеса по актуальным вопросам развития цифровой экономики и экономики данных, трансляцией этой позиции государству в формате регулярных встреч.
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