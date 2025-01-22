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Бизнес и АНО «Цифровая экономика» найдут 10 проблем и 10 мегавозможностей

Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор АНО Сергей Плуготаренко
Екатерина Кинякина
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

АНО «Цифровая экономика» запустит новый формат работы с бизнесом «10–10–10». Учредители АНО, среди которых «Сбер», VK, «Яндекс», МТС и т. д., совместно будут формулировать 10 проблем, 10 рисков и 10 предложений, над которыми бизнес и государство будут работать в контексте развития национальных целей по цифровизации страны. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор АНО Сергей Плуготаренко.

В соответствии с принципом «10–10–10» АНО «Цифровая экономика» займется консолидацией мнений и предложений бизнеса по актуальным вопросам развития цифровой экономики и экономики данных, трансляцией этой позиции государству в формате регулярных встреч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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