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Популярные сервисы онлайн-знакомств теряют аудиторию

В основном заметно растут маленькие и молодые игроки рынка за счет низкой базы
Мария Арялина
Ксения Котченко
Natalia Chernohatova / URA.RU / TASS
Natalia Chernohatova / URA.RU / TASS

Аудитория большинства популярных сервисов знакомств в России по итогам 2024 г. снизилась, следует из статистики Mediascope (есть в распоряжении «Ведомостей»). По данным Mediascope, активная аудитория самого популярного в России сервиса знакомств «Друг вокруг» год к году (декабрь 2023 г. к декабрю 2024 г.) сократилась на 14,2% до 2,02 млн пользователей.

Дейтинговый сервис «Фотострана» за год лишился 17% месячной аудитории активных пользователей: в декабре 2024 г. его посетили 1,15 млн человек, подсчитали в Mediascope. Аудитория Beboo сократилась на 21,4% до 687 000 активных пользователей в месяц. Кроме того, с оттоком аудитории год к году на 7% столкнулся сервис Tabor – с 1,56 млн до 1,45 млн пользователей в декабре 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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