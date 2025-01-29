Популярные сервисы онлайн-знакомств теряют аудиторию

Дейтинговый сервис «Фотострана» за год лишился 17% месячной аудитории активных пользователей: в декабре 2024 г. его посетили 1,15 млн человек, подсчитали в Mediascope. Аудитория Beboo сократилась на 21,4% до 687 000 активных пользователей в месяц. Кроме того, с оттоком аудитории год к году на 7% столкнулся сервис Tabor – с 1,56 млн до 1,45 млн пользователей в декабре 2024 г.