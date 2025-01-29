Популярные сервисы онлайн-знакомств теряют аудиторию

Популярные сервисы онлайн-знакомств теряют аудиториюВ основном заметно растут маленькие и молодые игроки рынка за счет низкой базы
Аудитория большинства популярных сервисов знакомств в России по итогам 2024 г. снизилась, следует из статистики Mediascope (есть в распоряжении «Ведомостей»). По данным Mediascope, активная аудитория самого популярного в России сервиса знакомств «Друг вокруг» год к году (декабрь 2023 г. к декабрю 2024 г.) сократилась на 14,2% до 2,02 млн пользователей.
Дейтинговый сервис «Фотострана» за год лишился 17% месячной аудитории активных пользователей: в декабре 2024 г. его посетили 1,15 млн человек, подсчитали в Mediascope. Аудитория Beboo сократилась на 21,4% до 687 000 активных пользователей в месяц. Кроме того, с оттоком аудитории год к году на 7% столкнулся сервис Tabor – с 1,56 млн до 1,45 млн пользователей в декабре 2024 г.
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