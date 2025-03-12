МТС и «Билайн» массово отключат 3G в этом году

«Билайну» рефарминг частот (их высвобождение под LTE) позволяет перераспределить спектр с устаревающих сетей 3G в пользу более современного стандарта LTE, отметил Анохин. Этот процесс позволяет увеличить пропускную способность сети, повысить скорость передачи данных и улучшить качество связи для пользователей. Компания провела рефарминг в Москве, Московской области и еще в нескольких десятках регионов. По данным оператора, на сегодняшний день лишь 0,1% устройств в сети поддерживают только 3G – и в основном это планшеты. В 2024 г. МТС полностью выключила сеть 3G в Угличе, Ярославской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорится в отчетности оператора за IV квартал и весь 2024 год. На замену телекомкомпания ставит отечественные базовые станции стандарта LTE собственного производства от «Иртеи». В конце 2024 г. МТС установила 200 БС в 37 регионах страны, а в 2025 г. намерена установить еще 1000 единиц оборудования, писали «Ведомости». МТС ставит перед собой цель до конца 2027 г. полностью отказаться от 3G и перейти на стандарт LTE по всей стране c использованием отечественного оборудования, напомнил представитель оператора.