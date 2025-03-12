МТС и «Билайн» массово отключат 3G в этом году

МТС и «Билайн» массово отключат 3G в этом годуT2 и «Мегафон» пока держатся за устаревшую технологию
В 2025 г. российские сотовые операторы МТС и «Билайн» начнут массово отключать третье поколение связи для абонентов, а T2 и «Мегафон» пока держатся за эту технологию. По данным Роскомнадзора, на конец 2024 г. МТС обслуживала 312 200 базовых станций (БС), T2 – 323 100 БС, «Билайн» – 328 700 БС, «Мегафон» – 348 800 БС. «Ведомости» обратились в службу за уточнениями, какое количество БС относится к 3G. МТС запланировала на 2025 г. отключить не менее 50% БС 3G в 42 регионах России. «Билайн» планирует до конца этого года перевести частоты, используемые стандартом связи 3G, на стандарт четвертого поколения в 15 регионах, рассказывал в интервью «Ведомостям» 11 марта гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин. Абсолютные цифры представители компаний не привели.
«Билайну» рефарминг частот (их высвобождение под LTE) позволяет перераспределить спектр с устаревающих сетей 3G в пользу более современного стандарта LTE, отметил Анохин. Этот процесс позволяет увеличить пропускную способность сети, повысить скорость передачи данных и улучшить качество связи для пользователей. Компания провела рефарминг в Москве, Московской области и еще в нескольких десятках регионов. По данным оператора, на сегодняшний день лишь 0,1% устройств в сети поддерживают только 3G – и в основном это планшеты. В 2024 г. МТС полностью выключила сеть 3G в Угличе, Ярославской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорится в отчетности оператора за IV квартал и весь 2024 год. На замену телекомкомпания ставит отечественные базовые станции стандарта LTE собственного производства от «Иртеи». В конце 2024 г. МТС установила 200 БС в 37 регионах страны, а в 2025 г. намерена установить еще 1000 единиц оборудования, писали «Ведомости». МТС ставит перед собой цель до конца 2027 г. полностью отказаться от 3G и перейти на стандарт LTE по всей стране c использованием отечественного оборудования, напомнил представитель оператора.
При этом рефарминг и отключение 3G не оставят абонентов без связи, пообещал представитель МТС. По его словам, количество телефонов 3G-only на руках у абонентов ничтожно мало и продолжает сокращаться. Все пилотные проекты телекомоператора по отказу от 3G, в том числе в таких больших регионах, как Санкт-Петербург и Ленинградская область, показали, что отключение сетей устаревшего стандарта проходит для абонентов незаметно и бесшовно. Отключения связи ожидать не стоит, подтверждают генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков и независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Кроме того, в случае рефарминга частот из 3G в LTE увеличатся скорости интернет-соединений в десятки раз – с 1 до 15–20 Мбит/с, знает Кусков. С 2019 г. основной трафик проходит по сетям LTE, указывает он.
T2 и «Мегафон» придерживаются более осторожного подхода в части вывода из эксплуатации сетей 3G. Т2 продолжит перевод спектра в 4G, но без выключения 3G-слоя, указала представитель оператора. «Мегафон» еще не отключал 3G, заявил представитель оператора. Оператор сохраняет часть емкости, чтобы обеспечивать доступ к связи для абонентов, чье оборудование не поддерживает LTE, говорит он.
«При обсуждении отключения 3G стоит учитывать, что сети LTE не могут передавать голос, а способная это делать VoLTE требует высокого проникновения устройств с поддержкой технологии в сетях операторов, поэтому голосовой слой в сети необходим», – обращает внимание представитель T2. На сроки отключения будет влиять несколько факторов. Во-первых, наличие у оператора в конкретном субъекте РФ частотного ресурса, достаточного для обслуживания в слое 2G 100% голосового трафика. Во-вторых, отключение 3G будет возможно только тогда, когда 100% абонентских устройств будет иметь поддержку VoLTE.
Отказ от третьего поколения логичен, это «лишняя» технология, считает Кусков. Если раньше, когда человек общался по телефону, сигнал уходил в GSM или 3G, то с появлением в 2010-х гг. у российских операторов передачи голоса по сетям LTE (VoLTE, Voice over LTE), необходимость в предыдущем поколении отпала, объясняет он. Технология 3G фактически себя изжила и неконкурентоспособна по сравнению с LTE, соглашается аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. Сейчас большая часть устройств поддерживает LTE, а сети 2G по-прежнему остаются работать, обращает внимание он.
На 2025–2026 гг. придутся самые массовые отключения и рефарминг сетей 3G, ожидает Савватин. Переход от третьего поколения к четвертому может занять 2–3 года, допускает Бойко. На рефарминг операторы могут потратить несколько сотен миллионов рублей каждый, ожидает Кусков. Хотя базовые станции LTE отечественного производства постепенно ставятся на сеть, у оператора есть еще и резерв по зарубежному оборудованию, указывает Савватин. Пока что все доступное операторам оборудование 4G планируется использовать до его выхода из строя или устаревания, считает Бойко.
Различия в подходах операторов по уходу от 3G можно объяснить тем, что у «Мегафона» больше всех частот 4G и есть дочерняя структура Yota, которые не требуют расширения покрытия за счет рефарминга, замечает Кусков. В Москве у T2 сеть запущена только в стандартах LTE и 3G без 2G, поэтому при отсутствии подключения к 4G и выключенном 3G абонент может остаться без связи, добавляет он. В целом на действия телекомкомпаний влияют стратегии развития сетей, продолжает Бойко. «Абонентская база МТС и «Билайна» больше сосредоточена в крупных городах, где есть надежное и обширное покрытие LTE, «Мегафон» сохраняет 3G в регионах, где сети LTE развиты слабее, как на Северном Кавказе», – резюмировал аналитик.