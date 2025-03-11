«Билайн» до конца 2025 года оставит 15 регионов без 3G

Рефарминг – это перераспределение радиочастотного ресурса с целью его более эффективного использования. Российские операторы начали проводить рефарминг частот из 3G в LTE в 2021–2022 гг. В начале 2010-х, когда стандарт LTE только распространялся в России, он имел существенный недостаток – не поддерживал голосовую связь и использовался только для интернет-подключения. Для голосового трафика при звонках операторы внедряли технологию CS Fallback (Circuited Switch Fallback): в режиме ожидания или при выходе в интернет она поддерживала работу LTE, а во время звонка переключала устройство на предыдущие поколения связи 2G или 3G. Это сильно замедляло скорость передачи данных, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Чтобы решить эту проблему, с середины 2010-х российские операторы стали внедрять технологию VoLTE. Она позволила исправить недостаток сетей LTE и упростить обслуживание сети, а абоненты получали улучшение голосовых соединений на 10–15% и ускорение дозвона как минимум на 1 с, добавляет он.