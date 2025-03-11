«Билайн» до конца 2025 года оставит 15 регионов без 3G

«Билайн» до конца 2025 года оставит 15 регионов без 3GЕще в 18 субъектах Федерации телекомоператор проведет рефарминг сетей на LTE
«Билайн» планирует полностью перевести частоты, используемые сейчас под стандарт связи 3G, под стандарт четвертого поколения в 15 регионах до конца 2025 г. Об этом гендиректор «Вымпелкома» (бренд «Билайн») Сергей Анохин рассказал в интервью «Ведомостям». «Билайн» продолжает масштабную программу по рефармингу частот, перераспределяя спектр с устаревающих сетей 3G в пользу более современного стандарта LTE, рассказал Анохин. Этот процесс позволяет увеличить пропускную способность сети, повысить скорость передачи данных и улучшить качество связи для пользователей, подчеркнул он.
Рефарминг – это перераспределение радиочастотного ресурса с целью его более эффективного использования. Российские операторы начали проводить рефарминг частот из 3G в LTE в 2021–2022 гг. В начале 2010-х, когда стандарт LTE только распространялся в России, он имел существенный недостаток – не поддерживал голосовую связь и использовался только для интернет-подключения. Для голосового трафика при звонках операторы внедряли технологию CS Fallback (Circuited Switch Fallback): в режиме ожидания или при выходе в интернет она поддерживала работу LTE, а во время звонка переключала устройство на предыдущие поколения связи 2G или 3G. Это сильно замедляло скорость передачи данных, объясняет гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Чтобы решить эту проблему, с середины 2010-х российские операторы стали внедрять технологию VoLTE. Она позволила исправить недостаток сетей LTE и упростить обслуживание сети, а абоненты получали улучшение голосовых соединений на 10–15% и ускорение дозвона как минимум на 1 с, добавляет он.
«Все операторы стараются идти в этом направлении уже с 2018 г., 3G – исчерпанная технология», – резюмировал Кусков. Анохин отмечает стремительное развитие технологий. Если раньше благодаря 3G был прорыв в использовании мобильного интернета и его скорости, то сейчас 3G в основном воспринимается как что-то устаревшее и крайне медленное, заявил топ-менеджер в интервью.
«Билайн» уже провел рефарминг в Москве, Московской области и еще в нескольких десятках регионов. В 2025 г. работы продолжатся в 18 субъектах РФ. По данным оператора, на сегодняшний день лишь 0,1% устройств в сети поддерживают только 3G, и в основном это планшеты, отметил Анохин. Большинство современных смартфонов работают с LTE, поэтому для клиентов переход проходит незаметно, уточнил он.
Анохин подчеркнул, что «Билайн» даже запатентовал новый метод рефарминга: метод шахматного частотно-территориального планирования, который позволяет компенсировать дефицит частотного ресурса при проведении работ по рефармингу сети и, как следствие, улучшить качество связи и увеличить скорость передачи данных. В то же время рефарминг – это достаточно длительный процесс, поскольку требует различных испытаний, тестирований и сертификации, добавил топ-менеджер.
В ситуации с дефицитом частотного ресурса очень эффективно избавляться от сетей третьего поколения и перейти на четвертое, особенно там, где их раньше не было, говорит Кусков. Затраты на рефарминг закладываются в CAPEX, уточнил он. По отчетности МСФО, капитальные затраты «Билайна» в 2024 г. составили 65,3 млрд руб. Средние капитальные затраты по отношению к выручке на прогнозный период 2025–2029 гг. составят не менее 21,4%. В 2025 г. оператор планирует увеличить инвестиции в развитие покрытия и качества связи почти в два раза, рассказал Анохин.
Рефарминг для потребителя – это прежде всего возможность поддержать или увеличить средние скорости доступа к мобильному интернету, говорит независимый аналитик, автор Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко. Иногда рефарминг может значить и улучшение связности покрытия, например, когда улучшается качество услуг в режиме indoor. Поэтому рефарминг – это прежде всего улучшение пользовательского опыта, говорит эксперт.
Сам же процесс происходит достаточно быстро: доставляется оборудование на существующий сайт, опору или вышку, производится перенастройка сети, отмечает Бойко. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней, если не требуется согласований с регулятором, а иногда все необходимое можно сделать удаленно, рассказывает эксперт. В городе может потребоваться перенастройка нескольких соседних базовых станций, добавил Бойко.